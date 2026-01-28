Обменянный на француза Касаткин дебютировал за «Енисей» 12 очками
Московский ЦСКА обыграл «Енисей» в рамках Единой лиги ВТБ. Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась со счетом 79:66.
Даниил Касаткин, недавно обменянный на французского политолога Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), дебютировал за красноярский «Енисей». В своей первой игре за новый клуб нападающий отметился 12 набранными очками. Его статистика включает четыре подбора, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+24» за 26 минут 40 секунд на площадке.
С «Енисеем» баскетболист 13 января подписал контракт до конца сезона 2026/27.
Касаткин, воспитанник системы ЦСКА, ранее играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 22 победами в 24 играх, «Енисей» расположился на седьмой строчке с девятью победами в 23 матчах.
