Спорт⁠,
0

Обменянный на француза баскетболист Касаткин сыграет против ЦСКА

Даниил Касаткин дебютирует в составе «Енисея», с которым он подписал контракт 13 января
Даниил Касаткин
Даниил Касаткин (Фото: телеграм-канал БК «Енисей»)

Баскетболист Даниил Касаткин, обменянный на французского политолога Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), попал в заявку «Енисея» на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале красноярского клуба.

Встреча состоится в Красноярске 28 января, начало — 15:30 мск. Касаткин должен дебютировать в составе нового клуба.

«Чтобы избежать риска травмы, мы будем осторожно вводить его в тренировочный и игровой процесс. Даниил привык работать на высоком уровне, но сейчас ему не хватает физических кондиций для поддержания агрессивного ритма в защите. Игра в таком темпе на протяжении 3–5 минут пока дается ему с трудом, поэтому мы будем внимательно контролировать его игровые отрезки», — сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

С «Енисеем» Касаткин 13 января подписал контракт до конца сезона 2026/27.

Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США, которые подозревали его в причастности к хакерской сети, использовавшей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020–2022 годах.

29 октября парижский суд принял решение об экстрадиции Касаткина в США по запросу американских властей. В США ему грозило до 25 лет лишения свободы по обвинению в компьютерном мошенничестве. Сам Касаткин все обвинения в свой адрес отрицал.

8 января Касаткина обменяли на Винатье, который был осужден на три года за сбор данных о военной деятельности России и уклонение от обязанностей иноагента.

Касаткин, воспитанник системы ЦСКА, ранее играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).

