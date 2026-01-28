 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 4,4 x 3,7 2 1,83 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 100 x 10 2 1,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,04 x 16 2 55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,1 x 10 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,05 x 4,2 2 1,83 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2 x 3,5 2 3,75 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,55 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,9 x 3,65 2 1,75 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт
0

Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России»

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал Федора Емельяненко «лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств»
Михаил Дегтярев и Федор Емельяненко
Михаил Дегтярев и Федор Емельяненко (Фото: Телеграмм-канал «Пулемет Дегтярева»)

Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил Федору Емельяненко удостоверение и нагрудный знак за звание «Заслуженный тренер России». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоил лучшему бойцу за всю историю смешанных единоборств Федору Емельяненко. Сегодня в Министерстве спорта в Москве вручил легенде отечественного спорта удостоверение и нагрудный знак», — написал Дегтярев.

Министр спорта присвоил Емельяненко звание «Заслуженный тренер России» по самбо 21 января.

Емельяненко закончил спортивную карьеру в 2023 году, после чего стал тренером. С 2012 по 2018 год он руководил Союзом ММА России. В июне 2022 года он вновь был избран главой союза, но в 2023 году покинул пост.

49-летний россиянин является четырехкратным чемпионом Pride FC и двукратным чемпионом RINGS. На счету Емельяненко 40 побед и семь поражений в 48 поединках (один был признан несостоявшимся).

Рената Утяева
Михаил Дегтярев Федор Емельяненко
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Федор Емельяненко фото
Федор Емельяненко
спортсмен, боец смешанных единоборств
28 сентября 1976 года
