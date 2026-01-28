Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России»
Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил Федору Емельяненко удостоверение и нагрудный знак за звание «Заслуженный тренер России». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоил лучшему бойцу за всю историю смешанных единоборств Федору Емельяненко. Сегодня в Министерстве спорта в Москве вручил легенде отечественного спорта удостоверение и нагрудный знак», — написал Дегтярев.
Министр спорта присвоил Емельяненко звание «Заслуженный тренер России» по самбо 21 января.
Емельяненко закончил спортивную карьеру в 2023 году, после чего стал тренером. С 2012 по 2018 год он руководил Союзом ММА России. В июне 2022 года он вновь был избран главой союза, но в 2023 году покинул пост.
49-летний россиянин является четырехкратным чемпионом Pride FC и двукратным чемпионом RINGS. На счету Емельяненко 40 побед и семь поражений в 48 поединках (один был признан несостоявшимся).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России