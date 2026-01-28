Дегтярев вручил Емельяненко удостоверение «Заслуженный тренер России»

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал Федора Емельяненко «лучшим бойцом за всю историю смешанных единоборств»

Михаил Дегтярев и Федор Емельяненко (Фото: Телеграмм-канал «Пулемет Дегтярева»)

Министр спорта России Михаил Дегтярев вручил Федору Емельяненко удостоверение и нагрудный знак за звание «Заслуженный тренер России». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоил лучшему бойцу за всю историю смешанных единоборств Федору Емельяненко. Сегодня в Министерстве спорта в Москве вручил легенде отечественного спорта удостоверение и нагрудный знак», — написал Дегтярев.

Министр спорта присвоил Емельяненко звание «Заслуженный тренер России» по самбо 21 января.

Емельяненко закончил спортивную карьеру в 2023 году, после чего стал тренером. С 2012 по 2018 год он руководил Союзом ММА России. В июне 2022 года он вновь был избран главой союза, но в 2023 году покинул пост.

49-летний россиянин является четырехкратным чемпионом Pride FC и двукратным чемпионом RINGS. На счету Емельяненко 40 побед и семь поражений в 48 поединках (один был признан несостоявшимся).