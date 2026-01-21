Федор Емельяненко получил звание «Заслуженный тренер России» по самбо

После окончания спортивной карьеры Федор Емельяненко стал тренером

Федор Емельяненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр спорта России Михаил Дегтярев присвоил Федору Емельяненко звание «Заслуженный тренер России» по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

«Высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Федора Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств», — написано в сообщении.

В 2023 году Емельяненко закончил спортивную карьеру в MMA и стал тренером.

С 2012 года он руководил Союзом ММА России, однако покинул должность в октябре 2018 года. Вновь был избран главой союза в июне 2022 года, но в августе 2023 года подал заявление об отставке.

49-летний россиянин является четырехкратным чемпионом Pride FC и двукратным чемпионом RINGS. Не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям. На его счету 40 побед и семь поражений в 48 поединках (один был признан несостоявшимся).