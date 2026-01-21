 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3 x 3,8 2 2,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,75 x 3,9 2 1,97 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,14 x 8 2 19 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,55 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2 x 3,7 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Федор Емельяненко получил звание «Заслуженный тренер России» по самбо

После окончания спортивной карьеры Федор Емельяненко стал тренером
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр спорта России Михаил Дегтярев присвоил Федору Емельяненко звание «Заслуженный тренер России» по самбо. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

«Высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Федора Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств», — написано в сообщении.

В 2023 году Емельяненко закончил спортивную карьеру в MMA и стал тренером.

С 2012 года он руководил Союзом ММА России, однако покинул должность в октябре 2018 года. Вновь был избран главой союза в июне 2022 года, но в августе 2023 года подал заявление об отставке.

49-летний россиянин является четырехкратным чемпионом Pride FC и двукратным чемпионом RINGS. Не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям. На его счету 40 побед и семь поражений в 48 поединках (один был признан несостоявшимся).

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Федор Емельяненко Михаил Дегтярев Всероссийская федерация самбо
Федор Емельяненко фото
Федор Емельяненко
спортсмен, боец смешанных единоборств
28 сентября 1976 года
Материалы по теме
Двалишвили заявил об отказе UFC проводить бои с россиянами в Белом доме
Спорт
Франция перенесла саммит G7 ради турнира UFC в Белом доме
Спорт
Российский боксер проведет бой c колумбийцем за временный пояс WBA
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Трамп заявил, что без победы США «вы все» говорили бы на немецком Политика, 17:30
Как перестать постоянно отвлекаться на смартфон. Советы прокрастинатолога Образование, 17:28
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине Политика, 17:27
Bloomberg раскрыл детали скандала на выступлении министра США в Давосе Политика, 17:22
Трамп заявил о разрушающемся «у нас на глазах» мире Политика, 17:22
Трамп пообещал не забирать Гренландию силой Политика, 17:20
Трамп предсказал Венесуэле «фантастически хорошее» ближайшее будущее Политика, 17:19
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
РФС назвал клубы, чаще всего проходившие допинг-контроль в 2025 году Спорт, 17:12
Трамп заявил о сокращении дефицита торговли США на 77% после пошлин Политика, 17:12
«Галс-Девелопмент» занял первое место в «Рейтинге работодателей России» Пресс-релиз, 17:12
Игрока ПСЖ и его супругу обвинили в торговле людьми Спорт, 17:09
Очевидцы рассказали о похожем за взрыв звуке обрушения ТЦ в Новосибирске
РАДИО
 Общество, 17:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Управленческая решетка Блейка — Моутон: стили руководства и суть модели Образование, 17:00