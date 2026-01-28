Евгения Медведева опубликовала фото в свадебном платье

В ноябре 2025-го фигуристка сообщала о помолвке с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото в свадебном платье.

«Вчера был важный день...», — подписала свой пост в сторис 26-летняя фигуристка.

В ноябре 2025 года Медведева обручилась с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

Медведева и Гайнутдинов познакомились на проекте «Звездные танцы» на ТНТ осенью 2024 года, где выступали в паре.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.