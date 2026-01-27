 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Вратарь ПСЖ Сафонов возобновил тренировки после перелома руки

Сафонов сломал левую руку в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». В той игре он отразил четыре пенальти подряд
Матфей Сафонов
Матфей Сафонов (Фото: Телеграмм канала «ТягоМотина»)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вернулся к полноценным тренировкам в общей группе команды. Об этом вратарь сообщил в своих социальных сетях.

«Снова в деле. Готовимся к завтрашнему матчу», — написал Сафонов в телеграм-канале, прикрепив фотографии с тренировки.

В своем аккаунте в Threads (принадлежит Meta и является запрещенной в России как экстремистская организация) голкипер написал: «Как вы, наверное, догадались по фотографии, я вернулся. Восстановление заняло пять недель. <...> Вчера у меня состоялась первая полноценная тренировка с командой без каких-либо ограничений. Хорошо вернуться на площадку».

Травму футболист получил 17 декабря 2025 года в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). Несмотря на перелом, полученный во время серии пенальти, вратарь достоял до конца матча и отразил четыре 11-метровых удара подряд. Первоначально клуб оценивал срок восстановления в три-четыре недели.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С парижским клубом он завоевал шесть трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне вратарь провел за ПСЖ четыре матча во всех турнирах, в двух из них оставив свои ворота в неприкосновенности.

28 января ПСЖ примет английский «Ньюкасл» в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

