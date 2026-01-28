Покинувший московское «Динамо» Макаров рассказал о неприязни к Гусеву
Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров заявил «Чемпионату», что у него с тренером московского клуба Роланом Гусевым взаимная неприязнь.
«Просто мне не нравится он [Гусев], а я не нравлюсь ему. Вот и все. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может», — сказал Макаров.
27-летний футболист добавил, что сразу сказал о нежелании работать с тренером, потому что «не видел прогресса и роста у себя с ним».
Макаров перешел из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор» 27 января. Контракт с ним рассчитан до конца этого сезона.
В текущем сезоне Макаров провел за московскую команду 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
После 18 туров «Динамо» идет на десятом месте турнирной таблицы РПЛ. На счету команды 21 очко. Следующий матч команда сыграет 1 марта против «Крыльев Советов».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России