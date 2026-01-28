 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 4,2 x 3,55 2 1,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 100 x 10 2 1,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,03 x 17 2 58 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,1 x 10 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,15 x 4,2 2 1,8 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,8 x 3,8 2 4,3 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,8 x 3,65 2 1,75 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Покинувший московское «Динамо» Макаров рассказал о неприязни к Гусеву

Макаров: мне не нравится Гусев, а я не нравлюсь ему
Макаров 27 января перешел в турецкий «Кайсериспор». Футболист считает, что у него не было прогресса и роста с тренером «Динамо» Роланом Гусевым
Денис Макаров
Денис Макаров (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров заявил «Чемпионату», что у него с тренером московского клуба Роланом Гусевым взаимная неприязнь.

«Просто мне не нравится он [Гусев], а я не нравлюсь ему. Вот и все. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может», — сказал Макаров.

27-летний футболист добавил, что сразу сказал о нежелании работать с тренером, потому что «не видел прогресса и роста у себя с ним».

Макаров перешел из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор» 27 января. Контракт с ним рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне Макаров провел за московскую команду 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров «Динамо» идет на десятом месте турнирной таблицы РПЛ. На счету команды 21 очко. Следующий матч команда сыграет 1 марта против «Крыльев Советов».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Рената Утяева
Футбол Ролан Гусев ФК Динамо Москва
Материалы по теме
Полузащитник «Динамо» Макаров перешел в турецкий «Кайсериспор»
Спорт
Гусев и Слуцкий помирились перед матчем «Динамо» и «Шанхай Шэньхуа»
Спорт
«Динамо» уступило в серии пенальти в товарищеском матче китайскому клубу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
ОАК договорилась о поставке в Индию шести самолетов Ил-114-300 Бизнес, 14:08
Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ Спорт, 14:06
Когда ChatGPT вреден: как универсальный ИИ может погубить ваш проект Образование, 14:05
Эксперты рассказали о последствиях морозов для майнеров биткоина Крипто, 14:01
Синнер третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open Спорт, 13:57
Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Аналитики оценили рост среднего ипотечного кредита в 2025 году Недвижимость, 13:55
Швеция сообщила о новых ограничениях для российских дипломатов внутри ЕС Политика, 13:49
ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии Бизнес, 13:44
Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта База знаний, 13:43
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Иркутске мужчина взял в заложники подругу своей жены и задушил ее Общество, 13:35
Умер один из конструкторов танка Т-90 Николай Молодняков Общество, 13:35