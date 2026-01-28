Покинувший московское «Динамо» Макаров рассказал о неприязни к Гусеву

Макаров: мне не нравится Гусев, а я не нравлюсь ему

Макаров 27 января перешел в турецкий «Кайсериспор». Футболист считает, что у него не было прогресса и роста с тренером «Динамо» Роланом Гусевым

Денис Макаров (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший футболист «Динамо» Денис Макаров заявил «Чемпионату», что у него с тренером московского клуба Роланом Гусевым взаимная неприязнь.

«Просто мне не нравится он [Гусев], а я не нравлюсь ему. Вот и все. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может», — сказал Макаров.

27-летний футболист добавил, что сразу сказал о нежелании работать с тренером, потому что «не видел прогресса и роста у себя с ним».

Макаров перешел из «Динамо» в турецкий «Кайсериспор» 27 января. Контракт с ним рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне Макаров провел за московскую команду 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров «Динамо» идет на десятом месте турнирной таблицы РПЛ. На счету команды 21 очко. Следующий матч команда сыграет 1 марта против «Крыльев Советов».