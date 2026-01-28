Царукян проведет поединок с блогером в борцовской лиге RAF
Российско-армянский боец Арман Царукян, один из лидеров рейтинга UFC в легком весе, проведет поединок в борцовской лиге Real American Freestyle (RAF) 28 февраля в Темпе (штат Аризона). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Соперником Царукяна станет блогер с более 300 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и бывший чемпион штата Огайо по вольной борьбе Джорджио Пуллас.
Этот поединок станет вторым для Царукяна в RAF. 10 января он одержал победу над двукратным чемпионом PFL Лэнсом Палмером.
Царукян в своем последнем поединке в UFC в конце ноября победил новозеландца Дэна Хукера на турнире в Катаре. На счету 29-летнего спортсмена 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА.
Сейчас Царукян занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе.
