Царукян проведет поединок с блогером в борцовской лиге RAF

Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российско-армянский боец Арман Царукян, один из лидеров рейтинга UFC в легком весе, проведет поединок в борцовской лиге Real American Freestyle (RAF) 28 февраля в Темпе (штат Аризона). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Соперником Царукяна станет блогер с более 300 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и бывший чемпион штата Огайо по вольной борьбе Джорджио Пуллас.

Этот поединок станет вторым для Царукяна в RAF. 10 января он одержал победу над двукратным чемпионом PFL Лэнсом Палмером.

Царукян в своем последнем поединке в UFC в конце ноября победил новозеландца Дэна Хукера на турнире в Катаре. На счету 29-летнего спортсмена 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА.

Сейчас Царукян занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе.