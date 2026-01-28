 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 4,15 x 3,55 2 1,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 100 x 10 2 1,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,03 x 17 2 59 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,11 x 10 2 21 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,15 x 4,2 2 1,8 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,1 2 4,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,5 x 3,55 2 1,82 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Царукян проведет поединок с блогером в борцовской лиге RAF

Схватка с Джорджио Пулласом пройдет 28 февраля в Темпе (штат Аризона)
Арман Царукян
Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российско-армянский боец Арман Царукян, один из лидеров рейтинга UFC в легком весе, проведет поединок в борцовской лиге Real American Freestyle (RAF) 28 февраля в Темпе (штат Аризона). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Соперником Царукяна станет блогер с более 300 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и бывший чемпион штата Огайо по вольной борьбе Джорджио Пуллас.

Этот поединок станет вторым для Царукяна в RAF. 10 января он одержал победу над двукратным чемпионом PFL Лэнсом Палмером.

Царукян в своем последнем поединке в UFC в конце ноября победил новозеландца Дэна Хукера на турнире в Катаре. На счету 29-летнего спортсмена 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА.

Сейчас Царукян занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC вольная борьба Арман Царукян
Материалы по теме
Царукян лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе
Спорт
Садулаев отреагировал на критику по поводу контракта с американской лигой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
В России в четыре раза за год вырос спрос на осиновые колья Общество, 12:35
Из-за пожара в пятизвездочном отеле в Куршевеле эвакуировали 270 человек Общество, 12:26
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги Политика, 12:23
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах Политика, 12:21
США отпустили двух российских моряков с танкера Marinera Политика, 12:19
Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы превысила полметра Общество, 12:18
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Совбезе раскрыли детали новой доктрины информационной безопасности Политика, 12:17
В ЕС предложили перейти к стратегии выживания из-за сдвига с США Политика, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Politico сообщило, что в ЕС все чаще обсуждают здоровье Трампа Политика, 12:07
Расследование дела блогера Гасанова о неуплате налогов завершено Общество, 12:06
Как определить рублевый курс USDT. Что с ним не так Крипто, 12:05
Бывший гитарист «Любэ» ушел с поста сенатора на военную операцию Политика, 12:02