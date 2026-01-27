Гауфф разбила ракетку после поражения от Свитолиной в 1/4 финала Australian Open

Гауфф разбила ракетку после поражения от Свитолиной на Australian Open

Третья ракетка мира не сдержала эмоции и сломала свою ракетку в подтрибунном помещении после разгромного поражения в 1/4 финала

Кори Гауфф (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после вылета с Australian Open. Этот момент попал в трансляцию.

21-летняя Гауфф в 1/4 финала разгромно проиграла украинке Элине Свитолиной — 1:6, 2:6.

После завершения встречи Гауфф ушла в подтрибунное помещение, где несколько раз сильно ударила ракеткой о пол и сломала ее.

Гауфф второй год подряд проиграла в 1/4 финала Australian Open, где ее лучшим результатом был полуфинал в 2024-м. В активе американки есть победы на Roland Garros (2025) и US Open (2023).

За выход в финал Свитолина Australian Open поспорит с лидером рейтинга WTA, белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.