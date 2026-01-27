Гауфф разбила ракетку после поражения от Свитолиной на Australian Open
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после вылета с Australian Open. Этот момент попал в трансляцию.
21-летняя Гауфф в 1/4 финала разгромно проиграла украинке Элине Свитолиной — 1:6, 2:6.
После завершения встречи Гауфф ушла в подтрибунное помещение, где несколько раз сильно ударила ракеткой о пол и сломала ее.
Гауфф второй год подряд проиграла в 1/4 финала Australian Open, где ее лучшим результатом был полуфинал в 2024-м. В активе американки есть победы на Roland Garros (2025) и US Open (2023).
За выход в финал Свитолина Australian Open поспорит с лидером рейтинга WTA, белоруской Ариной Соболенко.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
