 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 3,5 x 3,4 2 2,1 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,4 x 3,55 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,05 x 15 2 30 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,12 x 9 2 19 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,4 x 4,3 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,05 2 4,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,4 x 3,65 2 1,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,3 x 22,5 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Гауфф разбила ракетку после поражения от Свитолиной на Australian Open

Гауфф разбила ракетку после поражения от Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Третья ракетка мира не сдержала эмоции и сломала свою ракетку в подтрибунном помещении после разгромного поражения в 1/4 финала
Кори Гауфф
Кори Гауфф (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф разбила ракетку в подтрибунном помещении после вылета с Australian Open. Этот момент попал в трансляцию.

21-летняя Гауфф в 1/4 финала разгромно проиграла украинке Элине Свитолиной — 1:6, 2:6.

После завершения встречи Гауфф ушла в подтрибунное помещение, где несколько раз сильно ударила ракеткой о пол и сломала ее.

Гауфф второй год подряд проиграла в 1/4 финала Australian Open, где ее лучшим результатом был полуфинал в 2024-м. В активе американки есть победы на Roland Garros (2025) и US Open (2023).

За выход в финал Свитолина Australian Open поспорит с лидером рейтинга WTA, белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Кори Гауфф Элина Свитолина
Материалы по теме
Украинка Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open
Спорт
Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Australian Open
Спорт
Стал ли Australian Open-2026 провальным для россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Дума одобрила в первом чтении право ФСБ отключать стационарный интернет Политика, 15:06
Yle узнал о лагерях в Африке для перевоспитания молодежи из Финляндии Общество, 15:02
МИД Франции проинформировал Россию об ограничениях для дипломатов Политика, 15:02
СК10 вошла в топ-50 лучших работодателей в рейтинге hh.ru Компании, 15:00
Названы регионы — лидеры по числу межрегиональных сделок с жильем Недвижимость, 15:00
Российский ученый нашел решение уравнения, которое искали с XIX века Технологии и медиа, 15:00
На экс-заводе Volkswagen запустят производство нового кроссовера Tenet T9 Авто, 15:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Прокурор запросил почти шесть лет заключения для комика Останина Политика, 14:52
«Истинный рыцарь». Как в футбольном мире вспоминают Бориса Игнатьева Спорт, 14:51
Первая ракетка мира Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open Спорт, 14:49
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко Политика, 14:46
Карпин назвал Игнатьева добрейшим души человеком, готовым всегда помочь Спорт, 14:35
Зампред совета министров Крыма Светлана Маслова ушла в отставку Политика, 14:31
Drivee проанализировал активность пользователей в период зимних каникул Компании, 14:30