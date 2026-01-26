Россиянин Демин спровоцировал стычку в матче НБА

Демин сфолил на игроке «Лос-Анджелес Клипперс» Хардене и получил толчок в спину от тяжелого форварда «Клипперс» Коллинза

Егор Демин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин сфолил на игроке «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсе Хардене и спровоцировал стычку в матче регулярного чемпионата НБА.

Матч закончился разгромом «Бруклина» со счетом 126:89.

Во время матча Демин, чтобы прервать атаку соперника, сфолил на Хардене, после чего тяжелый форвард «Клипперс» Джон Коллинз толкнул россиянина в спину. За Демина вступился его партнер по команде Терэнс Мэнн.

Комментарий Коллинза опубликован на YouTube-канале The Sporting Tribune. Баскетболист заявил, что, когда его провоцируют, в нем «просыпается настоящий боец», и кто бы ни толкнул его товарищей по команде, он обязательно «будет рядом» и вступится.

Демин набрал в матче 12 очков, сделал 2 подбора и 5 передач. Игрок провел на площадке 28 минут 38 секунд.

Для «Бруклина» это поражение стало пятым подряд.

«Бруклин» с 12 победами в 44 играх идет на 13-м месте Восточной конференции НБА. «Клипперс» (21 победа в 45 матчах) расположился на десятом месте в Западной конференции.