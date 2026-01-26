Россиянин Демин спровоцировал стычку в матче НБА
Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин сфолил на игроке «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсе Хардене и спровоцировал стычку в матче регулярного чемпионата НБА.
Матч закончился разгромом «Бруклина» со счетом 126:89.
Во время матча Демин, чтобы прервать атаку соперника, сфолил на Хардене, после чего тяжелый форвард «Клипперс» Джон Коллинз толкнул россиянина в спину. За Демина вступился его партнер по команде Терэнс Мэнн.
Комментарий Коллинза опубликован на YouTube-канале The Sporting Tribune. Баскетболист заявил, что, когда его провоцируют, в нем «просыпается настоящий боец», и кто бы ни толкнул его товарищей по команде, он обязательно «будет рядом» и вступится.
Демин набрал в матче 12 очков, сделал 2 подбора и 5 передач. Игрок провел на площадке 28 минут 38 секунд.
Для «Бруклина» это поражение стало пятым подряд.
«Бруклин» с 12 победами в 44 играх идет на 13-м месте Восточной конференции НБА. «Клипперс» (21 победа в 45 матчах) расположился на десятом месте в Западной конференции.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта