Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 20 шайб

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу на 43-й минуте матча с «Сиэтлом». Теперь россиянин на 20 голов отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) по заброшенным шайбам в НХЛ с учетом плей-офф

Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Сиэтл Кракену» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:5.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу на 43-й минуте. После его гола счет стал 3:1 в пользу «Сиэтла».

Овечкин в апреле побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Всего в его активе в регулярных чемпионатах 919 голов в регулярках и 996 с учетом плей-офф. Овечкин на 20 голов отстает от рекорда Гретцки (1016) по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Всего в 54 матчах нынешнего сезона россиянин набрал 45 очков, отметившись 22 голами и 23 голевыми передачами.

«Вашингтон» набрал 57 очков в 54 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Сиэтл» с 57 очками в 52 играх расположился на шестом месте в Тихоокеанском дивизионе.

«Кэпиталз» в следующем матче 30 января сыграет на выезде с «Детройт Ред Уингз». «Сиэтл» в тот же день встретится в домашнем матче с «Торонто».