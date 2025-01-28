Кокорин оценил переход в «Спартак» фразой «залутал бабок больше всего»

Бывший футболист сборной России заявил, что позитивно оценивает свое время в «Спартаке», где за полгода он «залутал бабок больше всего и ушел». Кокорин также назвал «Спартак» клубом интриганов, который живет сплетнями

Александр Кокорин (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бывший футболист сборной России Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», в интервью на YouTube-канале Федора Смолова положительно оценил свой переход в московский «Спартак» в 2020 году с точки зрения заработка.

«Вообще с позитивом, топ! Залутал бабок больше всего за полгода и ушел», — сказал Кокорин.

По словам Кокорина, который в сентябре 2019 года освободился из исправительной колонии, куда попал после драки в центре Москвы, ему дали понять, что в «Зените» он больше не может находиться.

«После этого я просто назло подписал контракт со «Спартаком». И это был единственный на тот момент клуб, который мог составить конкуренцию «Зениту» в тот год», — заявил Кокорин.

33-летний футболист назвал «Спартак» «клубом для интриг». «Клуб интриганов. Клуб, который живет сплетнями и кайфует от этого. И они этим живут. Я, когда там находился, был в шоке. Они живут тем, чтобы проснуться, кто-то что-то накосячит, тут быстрее кто-то это спалит и несет руководству», — сказал нападающий.

РБК обратился за комментарием в ФК «Зенит» и ФК «Спартак».

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. За московский клуб он сыграл десять матчей (два гола и две результативные передачи) и уже в январе 2021-го перешел в итальянскую «Фиорентину». «Чемпионат» писал, что зарплата Кокорина в «Спартаке» была около €3 млн в год, €4 млн составлял подписной бонус, еще «красно-белые» выплатили €2 млн, чтобы футболист согласился на переход в «Фиорентину», где ему предложили более скромную зарплату.