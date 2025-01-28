Кокорин оценил переход в «Спартак» фразой «залутал бабок больше всего»
Бывший футболист сборной России Александр Кокорин, выступающий за кипрский «Арис», в интервью на YouTube-канале Федора Смолова положительно оценил свой переход в московский «Спартак» в 2020 году с точки зрения заработка.
«Вообще с позитивом, топ! Залутал бабок больше всего за полгода и ушел», — сказал Кокорин.
По словам Кокорина, который в сентябре 2019 года освободился из исправительной колонии, куда попал после драки в центре Москвы, ему дали понять, что в «Зените» он больше не может находиться.
«После этого я просто назло подписал контракт со «Спартаком». И это был единственный на тот момент клуб, который мог составить конкуренцию «Зениту» в тот год», — заявил Кокорин.
33-летний футболист назвал «Спартак» «клубом для интриг». «Клуб интриганов. Клуб, который живет сплетнями и кайфует от этого. И они этим живут. Я, когда там находился, был в шоке. Они живут тем, чтобы проснуться, кто-то что-то накосячит, тут быстрее кто-то это спалит и несет руководству», — сказал нападающий.
РБК обратился за комментарием в ФК «Зенит» и ФК «Спартак».
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. За московский клуб он сыграл десять матчей (два гола и две результативные передачи) и уже в январе 2021-го перешел в итальянскую «Фиорентину». «Чемпионат» писал, что зарплата Кокорина в «Спартаке» была около €3 млн в год, €4 млн составлял подписной бонус, еще «красно-белые» выплатили €2 млн, чтобы футболист согласился на переход в «Фиорентину», где ему предложили более скромную зарплату.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония
В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов