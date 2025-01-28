НХЛ собралась провести Кубок мира 2028 года без участия IIHF
НХЛ и профсоюз игроков лиги собираются провести Кубок мира 2028 года без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает TSN.
Объявление об этом планируется сделать во время предстоящего Турнира четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.
Кубок мира проводился трижды, в 1996, 2004 и 2016 годах. В последнем выступили восемь команд: Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, а также сборная молодых игроков из Северной Америки и сборная Европы из представителей Швейцарии, Норвегии, Словакии и других стран, национальные команды которых не получили приглашения. На том турнире сборная России под руководством Олега Знарка дошла до полуфинала, где уступила канадцам.
Сборные России сейчас не участвуют в международных турнирах по эгидой IIHF из-за отстранения.
НХЛ собиралась провести Кубок мира еще в феврале 2024 года. Однако в ноябре 2022-го она приняла решение о переносе, заявив, что «в нынешних условиях это невозможно». Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг говорил, что все европейские федерации отказались играть против сборной России на Кубке мира. В итоге НХЛ решила провести новое соревнование — Турнир четырех наций.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота
Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»
Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети
Названы новые размеры маткапитала и правила его траты
Цены на аренду жилья снизились на 8-12%
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов