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НХЛ собралась провести Кубок мира 2028 года без участия IIHF

Объявление об этом планируют сделать на предстоящем Турнире четырех наций. Последний раз Кубок мира проводился в 2016 году
Фото: Yifan Ding / NHL via Getty Images
Фото: Yifan Ding / NHL via Getty Images

НХЛ и профсоюз игроков лиги собираются провести Кубок мира 2028 года без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает TSN.

Объявление об этом планируется сделать во время предстоящего Турнира четырех наций с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Кубок мира проводился трижды, в 1996, 2004 и 2016 годах. В последнем выступили восемь команд: Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, а также сборная молодых игроков из Северной Америки и сборная Европы из представителей Швейцарии, Норвегии, Словакии и других стран, национальные команды которых не получили приглашения. На том турнире сборная России под руководством Олега Знарка дошла до полуфинала, где уступила канадцам.

Сборные России сейчас не участвуют в международных турнирах по эгидой IIHF из-за отстранения.

НХЛ собиралась провести Кубок мира еще в феврале 2024 года. Однако в ноябре 2022-го она приняла решение о переносе, заявив, что «в нынешних условиях это невозможно». Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг говорил, что все европейские федерации отказались играть против сборной России на Кубке мира. В итоге НХЛ решила провести новое соревнование — Турнир четырех наций.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Международная федерация хоккея (IIHF) Кубок мира по хоккею
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