Россиянин лишился титула чемпиона мира по тайскому боксу из-за мельдония
Россиянин Асадула Имангазалиев, чемпион мира по тайскому боксу 2023 года, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной федерации ассоциаций тайского бокса (IFMA).
В пробе россиянина, взятой на чемпионате мира в Бангкоке в мае 2023 года, был обнаружен запрещенный мельдоний. Все результаты Имангазалиева с 12 мая 2023 года аннулированы. Таким образом, он лишился золотой медали того турнира. Дисквалификация спортсмена будет действовать до июня 2027 года.
На ЧМ-2023 Имангазалиев выступал в нейтральном статусе в весовой категории до 60 кг.
IFMA сообщила, что уже начала процесс перераспределения медалей чемпионата мира.
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