Россиянин лишился титула чемпиона мира по тайскому боксу из-за мельдония

Асадула Имангазалиев, победивший на ЧМ-2023 в весовой категории до 60 кг, дисквалифицирован на четыре года

Асадула Имангазалиев (Фото: muaythai.sport)

Россиянин Асадула Имангазалиев, чемпион мира по тайскому боксу 2023 года, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной федерации ассоциаций тайского бокса (IFMA).

В пробе россиянина, взятой на чемпионате мира в Бангкоке в мае 2023 года, был обнаружен запрещенный мельдоний. Все результаты Имангазалиева с 12 мая 2023 года аннулированы. Таким образом, он лишился золотой медали того турнира. Дисквалификация спортсмена будет действовать до июня 2027 года.

На ЧМ-2023 Имангазалиев выступал в нейтральном статусе в весовой категории до 60 кг.

IFMA сообщила, что уже начала процесс перераспределения медалей чемпионата мира.