FIDE продлила дисквалификацию латвийского шахматиста за домогательства
Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) продлила отстранение латвийского шахматиста Андрея Стребкова до 12 лет за многолетние сексуальные домогательства. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«После тщательного рассмотрения апелляционная палата подтвердила представленные доказательства, включавшие анализ ДНК и выводы полицейского расследования, и подтвердила юрисдикцию FIDE по данному вопросу. Палата также признала Стребкова виновным в дополнительных нарушениях, связанных с угрожающим и непристойным поведением в соответствии с правилами FIDE», — говорится в заявлении.
Помимо продления дисквалификации Стребкову аннулировали звание международного мастера. В комиссии отметили, что тот не выразил раскаяния или сочувствия по отношению к жертвам. В организации также указали на тяжесть нарушений.
Стребков в июне 2024 года был дисквалифицирован на пять лет за преследование шахматисток по почте на протяжении по меньшей мере десяти лет. «Расследование показало, что десятки женщин-игроков, некоторым из которых было всего 14 лет, получали непристойные письма, содержащие порнографические материалы и использованные презервативы, которые отправлялись им домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки», — говорилось в релизе FIDE.
Среди пострадавших указывались Валентина Гунина, Анастасия Боднарук, Бибисара Асаубаева и другие. Одна из них, Алина Бивол, летом поблагодарила FIDE за наказание Стребкова.
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