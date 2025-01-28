FIDE продлила дисквалификацию латвийского шахматиста за домогательства

Андрей Стребков летом 2024 года был дисквалифицирован на пять лет за многолетнее преследование шахматисток по почте. Комиссия FIDE продлила отстранение латвийца и аннулировала его звание международного мастера

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Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) продлила отстранение латвийского шахматиста Андрея Стребкова до 12 лет за многолетние сексуальные домогательства. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«После тщательного рассмотрения апелляционная палата подтвердила представленные доказательства, включавшие анализ ДНК и выводы полицейского расследования, и подтвердила юрисдикцию FIDE по данному вопросу. Палата также признала Стребкова виновным в дополнительных нарушениях, связанных с угрожающим и непристойным поведением в соответствии с правилами FIDE», — говорится в заявлении.

Помимо продления дисквалификации Стребкову аннулировали звание международного мастера. В комиссии отметили, что тот не выразил раскаяния или сочувствия по отношению к жертвам. В организации также указали на тяжесть нарушений.

Стребков в июне 2024 года был дисквалифицирован на пять лет за преследование шахматисток по почте на протяжении по меньшей мере десяти лет. «Расследование показало, что десятки женщин-игроков, некоторым из которых было всего 14 лет, получали непристойные письма, содержащие порнографические материалы и использованные презервативы, которые отправлялись им домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки», — говорилось в релизе FIDE.

Среди пострадавших указывались Валентина Гунина, Анастасия Боднарук, Бибисара Асаубаева и другие. Одна из них, Алина Бивол, летом поблагодарила FIDE за наказание Стребкова.