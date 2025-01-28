 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

FIDE продлила дисквалификацию латвийского шахматиста за домогательства

FIDE продлила дисквалификацию латвийца Стребкова за домогательства до 12 лет
Андрей Стребков летом 2024 года был дисквалифицирован на пять лет за многолетнее преследование шахматисток по почте. Комиссия FIDE продлила отстранение латвийца и аннулировала его звание международного мастера
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) продлила отстранение латвийского шахматиста Андрея Стребкова до 12 лет за многолетние сексуальные домогательства. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«После тщательного рассмотрения апелляционная палата подтвердила представленные доказательства, включавшие анализ ДНК и выводы полицейского расследования, и подтвердила юрисдикцию FIDE по данному вопросу. Палата также признала Стребкова виновным в дополнительных нарушениях, связанных с угрожающим и непристойным поведением в соответствии с правилами FIDE», — говорится в заявлении.

FIDE наказала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Спорт

Помимо продления дисквалификации Стребкову аннулировали звание международного мастера. В комиссии отметили, что тот не выразил раскаяния или сочувствия по отношению к жертвам. В организации также указали на тяжесть нарушений.

Стребков в июне 2024 года был дисквалифицирован на пять лет за преследование шахматисток по почте на протяжении по меньшей мере десяти лет. «Расследование показало, что десятки женщин-игроков, некоторым из которых было всего 14 лет, получали непристойные письма, содержащие порнографические материалы и использованные презервативы, которые отправлялись им домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки», — говорилось в релизе FIDE.

Среди пострадавших указывались Валентина Гунина, Анастасия Боднарук, Бибисара Асаубаева и другие. Одна из них, Алина Бивол, летом поблагодарила FIDE за наказание Стребкова.

Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»

Трамп подписал указ о создании «Железного купола» над США

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сети

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек

В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Международная шахматная федерация (FIDE) шахматы Латвия
Материалы по теме
Глава ФШР связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерами
Спорт
FIDE разрешила джинсы на чемпионатах по блицу после скандала с Карлсеном
Спорт
FIDE отстранила подозреваемого в читерстве украинского шахматиста
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Мосбиржа обсудила торги на выходных с брокерами и ЦБИнвестиции, 10:55
«РИА Новости» выяснило, как фигурант убийства Дугиной узнал «свою работу»Политика, 10:51
Глава Ростова-на-Дону подал в отставкуПолитика, 10:48
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Рестораны в спальных районах: почему окупиться за год получится не у всехPro, 10:46
Finex — о трендах и ситуации на рынке деревянных покрытийОтрасли, 10:45
Экс-чемпиона мира по боксу из России дисквалифицировали за допингСпорт, 10:44
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В Швеции мужчину задержали за «грубое проникновение» в посольство РоссииОбщество, 10:40
Названы мегаполисы с подешевевшими в январе 2025 года новостройкамиНедвижимость, 10:36
Володин призвал защитить россиян от навязывания излишних тратОбщество, 10:34
ФСБ задержала новороссийца, хранившего взрывчатку в тайникеПолитика, 10:27
FT узнала стратегию ЕС и НАТО по претензиям Трампа на ГренландиюПолитика, 10:24
Кому из айтишников повысят зарплаты в 2025 году. Мнение экспертов рынкаLife, 10:24
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:24