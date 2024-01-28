Тухель заявил об интересе к Ла Лиге на фоне ухода Хави из «Барселоны»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что ему было бы интересно поработать в чемпионате Испании. Слова тренера приводит журналист Sky Sport Флориан Плеттенбург в X.
«Снова уехать за границу было бы мне по душе. В Испании выдающаяся лига», — сказал Тухель, который ранее тренировал ПСЖ и «Челси».
Накануне главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона, после чего СМИ начали называть возможных кандидатов ему на замену.
Daily Mail пишет, что среди Мичел, под руководством которого «Жирона» идет в лидерах Ла Лиги, и Юрген Клопп, который решил уйти из «Ливерпуля» в конце сезона и большим поклонником которого является президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
Журналист Bild Кристиан Фальк писал, что Лапорта в 2021 году связывался с Хансом-Дитером Фликом и снова может вернуться к его кандидатуре. Флика в сентябре уволили из сборной Германии.
Sport.es называет в числе кандидатов Тьяго Мотту («Болонья»), Рафаэля Маркеса (вторая команда «Барселоны»), Иманоля Альгуасиля («Реал Сосьедад») и Джованни ван Бронкхорста.
«Барселона» идет на третьем месте в чемпионате Испании.
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