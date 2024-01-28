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Тухель заявил об интересе к Ла Лиге на фоне ухода Хави из «Барселоны»

Тренер «Баварии» Тухель: Мне было бы по душе снова уехать за границу
«Барселону» летом покинет нынешний главный тренер Хави. Томас Тухель, возглавляющий «Баварию», назвал чемпионат Испании выдающимся и заявил, что не против снова поработать за границей
Томас Тухель
Томас Тухель (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что ему было бы интересно поработать в чемпионате Испании. Слова тренера приводит журналист Sky Sport Флориан Плеттенбург в X.

«Снова уехать за границу было бы мне по душе. В Испании выдающаяся лига», — сказал Тухель, который ранее тренировал ПСЖ и «Челси».

Накануне главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона, после чего СМИ начали называть возможных кандидатов ему на замену.

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Daily Mail пишет, что среди Мичел, под руководством которого «Жирона» идет в лидерах Ла Лиги, и Юрген Клопп, который решил уйти из «Ливерпуля» в конце сезона и большим поклонником которого является президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Журналист Bild Кристиан Фальк писал, что Лапорта в 2021 году связывался с Хансом-Дитером Фликом и снова может вернуться к его кандидатуре. Флика в сентябре уволили из сборной Германии.

Sport.es называет в числе кандидатов Тьяго Мотту («Болонья»), Рафаэля Маркеса (вторая команда «Барселоны»), Иманоля Альгуасиля («Реал Сосьедад») и Джованни ван Бронкхорста.

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«Барселона» идет на третьем месте в чемпионате Испании.

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