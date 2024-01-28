Тарасова заявила, что страшно переживает за Валиеву из-за вердикта CAS

Татьяна Тарасова выразила уверенность, что Камилу Валиеву в России поддержат даже в случае неблагоприятного вердикта CAS. Решение суда по делу фигуристки ожидается в понедельник

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что надеется на положительный исход разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) для фигуристки Камилы Валиевой.

Журналистка USA Today Кристин Бреннан ранее сообщила в соцсети X, что CAS объявит решение по делу российской фигуристки 29 января.

«Страшно переживаю за Камилу, надеюсь, что вся эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну», — сказала Тарасова.

Тренер выразила уверенность, что фигуристку в России поддержат и в случае неблагоприятного решения CAS.

Слушания в CAS по делу Валиевой завершились в ноябре.

От решения суда зависит вручение медалей командного турнира Олимпиады в Пекине, где Валиева выиграла золото в составе российской команды.

Фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года, но ее проверку задержали в лаборатории Стокгольма, а результат стал известен уже после командного турнира.

Антидопинговый комитет РУСАДА не нашел в действиях фигуристки вины или халатности и лишил ее только золота чемпионата России 2021 года. С этим не согласилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года и лишить наград.