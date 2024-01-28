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Даниил Медведев опередил Марию Шарапову по призовым за карьеру

Даниил Медведев после Australian Open обошел Марию Шарапову по призовым
Благодаря выходу в финал Australian Open сумма заработанных Медведевым призовых превысит $39,2 млн. Шарапова за карьеру заработала $38,7 млн призовых и еще более $300 млн вне корта
Мария Шарапова
Мария Шарапова (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Даниил Медведев после финала Australian Open опередил Марию Шарапову по заработанным на теннисных турнирах призовым.

За выход в финал турнира в Мельбурне, где он в пяти сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру, Медведев получит $1,1 млн. Таким образом, общая сумма его призовых превысит $39,2 млн.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Она выиграла 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в том числе пять «Больших шлемов». Сумма ее призовых за карьеру составила $38,7 млн — на тот момент это был третий результат в женском теннисе.

Даниил Медведев второй раз проиграл финал Australian Open, ведя 2:0
Спорт
Даниил Медведев

При этом Шарапова заработала более $300 млн за пределами теннисного корта и в течение 11 лет подряд возглавляла список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.

Медведеву 27 лет, он выиграл 20 турниров, в том числе US Open в 2021 году.

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Анна Сатдинова
теннис Мария Шарапова Даниил Медведев
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