Даниил Медведев опередил Марию Шарапову по призовым за карьеру
Даниил Медведев после финала Australian Open опередил Марию Шарапову по заработанным на теннисных турнирах призовым.
За выход в финал турнира в Мельбурне, где он в пяти сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру, Медведев получит $1,1 млн. Таким образом, общая сумма его призовых превысит $39,2 млн.
Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Она выиграла 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в том числе пять «Больших шлемов». Сумма ее призовых за карьеру составила $38,7 млн — на тот момент это был третий результат в женском теннисе.
При этом Шарапова заработала более $300 млн за пределами теннисного корта и в течение 11 лет подряд возглавляла список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.
Медведеву 27 лет, он выиграл 20 турниров, в том числе US Open в 2021 году.
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