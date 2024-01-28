Матч Кубка Англии прервали на полчаса из-за драки болельщиков

Дерби «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон» прошло при болельщиках впервые с 2012 года. Фанаты бросали пиротехнику, выбегали на поле и устроили драку на трибунах, из-за чего команды пришлось увести в раздевалки

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Матч 1/16 финала Кубка Англии между клубами «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» прерывали на 34 минуты из-за драки болельщиков на трибунах, пишет Би-би-си.

Игра прошла в Уэст-Бромидже и завершилась со счетом 0:2.

После второго гола «Вулверхэмптона» на 78-й минуте на гостевой сектор и из него полетела пиротехника, несколько болельщиков выбежали на поле. В другой части трибун началась драка рядом с сектором, где находились семьи игроков «Вулверхэмптона». Капитан гостей Кайл Бартли вывел оттуда свою семью.

Команды увели в раздевалки, зрителей неоднократно призывали вернуться на свои места, в дело вмешались полицейские.

По ходу матча болельщики также бросали пиротехнику, фанаты хозяев освистывали футболистов гостей, а в одного из них, Томми Дойла, бросали бутылки, когда он вышел на угловой.

Матч между командами прошел при болельщиках впервые с 2012 года.

«Вест Бромвич» играет в Чемпионшипе (второй по силе дивизион), «Вулверхэмптон» — в премьер-лиге (АПЛ). Противостояние команд известно как дерби «Черной страны» и берет свое начало с конца XIX века.