Матч Кубка Англии прервали на полчаса из-за драки болельщиков
Матч 1/16 финала Кубка Англии между клубами «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» прерывали на 34 минуты из-за драки болельщиков на трибунах, пишет Би-би-си.
Игра прошла в Уэст-Бромидже и завершилась со счетом 0:2.
После второго гола «Вулверхэмптона» на 78-й минуте на гостевой сектор и из него полетела пиротехника, несколько болельщиков выбежали на поле. В другой части трибун началась драка рядом с сектором, где находились семьи игроков «Вулверхэмптона». Капитан гостей Кайл Бартли вывел оттуда свою семью.
Команды увели в раздевалки, зрителей неоднократно призывали вернуться на свои места, в дело вмешались полицейские.
По ходу матча болельщики также бросали пиротехнику, фанаты хозяев освистывали футболистов гостей, а в одного из них, Томми Дойла, бросали бутылки, когда он вышел на угловой.
Матч между командами прошел при болельщиках впервые с 2012 года.
«Вест Бромвич» играет в Чемпионшипе (второй по силе дивизион), «Вулверхэмптон» — в премьер-лиге (АПЛ). Противостояние команд известно как дерби «Черной страны» и берет свое начало с конца XIX века.
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