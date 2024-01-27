 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Матч бундеслиги приостановили из-за попадания мяча в голову арбитра

Матч «Вольфсбург» — «Кельн» приостановили из-за попадания мячом в арбитра
В матче «Вольфсбург» — «Кельн» футболист, пытаясь выбить мяч, попал в лицо лайнсмену Торбену Зиверу. Вместо него на поле вышел резервный судья, а четвертого арбитра искали среди зрителей — им стал футболист-любитель
Лайнсмен Торбен Зивер
Лайнсмен Торбен Зивер (Фото: Franziska Gora / Imago / Global Look Press)

Встречу 19-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Кельном» приостановили в первом тайме на 15 минут из-за травмы линейного арбитра, пишет Bild.

На 14-й минуте защитник «Кельна» Макс Финкгрефе выбил мяч за боковую линию, но попал в лицо лайнсмену Торбену Зиверу, который после этого упал на газон.

Зиверу оказали медицинскую помощь, он смог подняться и его увели под руки в подтрибунное помещение. Зивера заменил резервный судья Николас Винтер.

Футболист «Аталанты» Миранчук забил гол в матче с «Удинезе»
Спорт
Алексей Миранчук

Организаторам пришлось искать кого-то на роль резервного арбитра, для чего диктор обратился к зрителям на стадионе. В итоге эту роль доверили вратарю и спортивному директору любительского клуба «МТВ Гифхорн» Тобиасу Круллу, отмечает 90min.de.

Во втором тайме в матче ничья — 1:1.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Матч бундеслиги приостановили из-за попадания мяча в голову арбитра Спорт, 19:32
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка Политика, 19:25
Умерла актриса Вера Молчанова Общество, 19:12
Глава МИД Китая назвал главный вызов в отношениях с США Политика, 18:57
Посол призвал Лондон подумать об отказе от конфронтации с Москвой Политика, 18:49
В Минэнерго оценили эффект для бюджета от сделки ОПЕК+ в ₽30 трлн Экономика, 18:44
СМА – не приговор: как полноценно жить с генетическим заболеванием Специальный проект, 18:17
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин заявил об отсутствии срока давности у преступлений гитлеровцев Политика, 18:16
Футболист «Аталанты» Миранчук забил гол в матче с «Удинезе» Спорт, 18:07
В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса Экономика, 17:55
В Новой Каховке пенсионерка пострадала при массовой атаке дронов ВСУ Политика, 17:47
Американцев предупредили об угрозе на Багамах после 18 убийств Общество, 17:36
Захарян получил травму в матче чемпионата Испании Спорт, 17:15
Загоревшийся после атаки хуситов танкер с российским топливом потушили Бизнес, 17:04