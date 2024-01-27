Матч бундеслиги приостановили из-за попадания мяча в голову арбитра

В матче «Вольфсбург» — «Кельн» футболист, пытаясь выбить мяч, попал в лицо лайнсмену Торбену Зиверу. Вместо него на поле вышел резервный судья, а четвертого арбитра искали среди зрителей — им стал футболист-любитель

Лайнсмен Торбен Зивер (Фото: Franziska Gora / Imago / Global Look Press)

Встречу 19-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Кельном» приостановили в первом тайме на 15 минут из-за травмы линейного арбитра, пишет Bild.

На 14-й минуте защитник «Кельна» Макс Финкгрефе выбил мяч за боковую линию, но попал в лицо лайнсмену Торбену Зиверу, который после этого упал на газон.

Зиверу оказали медицинскую помощь, он смог подняться и его увели под руки в подтрибунное помещение. Зивера заменил резервный судья Николас Винтер.

Организаторам пришлось искать кого-то на роль резервного арбитра, для чего диктор обратился к зрителям на стадионе. В итоге эту роль доверили вратарю и спортивному директору любительского клуба «МТВ Гифхорн» Тобиасу Круллу, отмечает 90min.de.

Во втором тайме в матче ничья — 1:1.