Медведев назвал болезненным поражение в финале Australian Open

Даниил Медведев: Лучше проиграть в финале Australian Open, чем до него

Даниил Медведев уступил Янник Синнеру, хотя вел со счетом 2-0. Россиянин назвал заслуженной победу 22-летнего итальянца

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после поражения в финале Australian Open, что постарается обыграть итальянца Янника Синнера в следующем матче.

Медведев выиграл первые два сета у 22-летнего Синнера, но потом проиграл три партии кряду. Россиянин проиграл три финала в Мельбурне за четыре года, а также три последних финала против Синнера в ATP.

«Больно проигрывать в финале, но, наверное, попасть в финал лучше, чем проиграть до него», — сказал Медведев на корте.

Россиянин отметил, что Синнер заслужил трофей, а также что после трех поражений в финалах от итальянца постарается обыграть его в следующий раз.

Медведев и Синнер десять раз встречались на корте: первые шесть встреч остались за россиянином, но потом он уступил итальянцу четыре раза подряд.

Медведев упустил возможность подняться на второе место в мировом рейтинге, Синнер также остался на четвертом месте.