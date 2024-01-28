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Медведев назвал болезненным поражение в финале Australian Open

Даниил Медведев: Лучше проиграть в финале Australian Open, чем до него
Даниил Медведев уступил Янник Синнеру, хотя вел со счетом 2-0. Россиянин назвал заслуженной победу 22-летнего итальянца
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после поражения в финале Australian Open, что постарается обыграть итальянца Янника Синнера в следующем матче.

Медведев выиграл первые два сета у 22-летнего Синнера, но потом проиграл три партии кряду. Россиянин проиграл три финала в Мельбурне за четыре года, а также три последних финала против Синнера в ATP.

«Больно проигрывать в финале, но, наверное, попасть в финал лучше, чем проиграть до него», — сказал Медведев на корте.

Россиянин отметил, что Синнер заслужил трофей, а также что после трех поражений в финалах от итальянца постарается обыграть его в следующий раз.

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Даниил Медведев (слева) и Янник Синнер (справа)

Медведев и Синнер десять раз встречались на корте: первые шесть встреч остались за россиянином, но потом он уступил итальянцу четыре раза подряд.

Медведев упустил возможность подняться на второе место в мировом рейтинге, Синнер также остался на четвертом месте.

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Анна Сатдинова
теннис Australian Open
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Медведев — Синнер. Онлайн финала Australian Open
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Синнер отыгрался с 0:2 в финале Australian Open с Даниилом Медведевым
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