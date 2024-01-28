Медведев назвал болезненным поражение в финале Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев заявил после поражения в финале Australian Open, что постарается обыграть итальянца Янника Синнера в следующем матче.
Медведев выиграл первые два сета у 22-летнего Синнера, но потом проиграл три партии кряду. Россиянин проиграл три финала в Мельбурне за четыре года, а также три последних финала против Синнера в ATP.
«Больно проигрывать в финале, но, наверное, попасть в финал лучше, чем проиграть до него», — сказал Медведев на корте.
Россиянин отметил, что Синнер заслужил трофей, а также что после трех поражений в финалах от итальянца постарается обыграть его в следующий раз.
Медведев и Синнер десять раз встречались на корте: первые шесть встреч остались за россиянином, но потом он уступил итальянцу четыре раза подряд.
Медведев упустил возможность подняться на второе место в мировом рейтинге, Синнер также остался на четвертом месте.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы