Чемпион России по боксу Стоцкий уехал на сборы после ранения в Челябинске

Чемпион России по боксу уехал на сборы через два дня после ранения в ногу

В боксера Андрея Стоцкого стреляли из травматического пистолета в Челябинске, в больнице у него извлекли резиновую пулю из ноги. В федерации бокса сообщили, что спортсмена быстро выписали и он уехал в Приэльбрусье на сборы

Андрей Стоцкий (слева) (Фото: Официальный сайт Федерации бокса Челябинской области)

Российский боксер Андрей Стоцкий, получивший ранение из травматического пистолета в результате бытового конфликта в Челябинске, уже находится на тренировочном сборе в Приэльбрусье, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе Федерации бокса России.

О нападении на Стоцкого стало известно 26 января. Ura.ru сообщили в больнице № 9, что боксеру обработали раны и извлекли одну резиновую пулю.

В федерации отметили, что 28-летний Стоцкий избежал серьезной травмы.

«Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье», — сказали в федерации.

Стоцкий в 2021 году выиграл чемпионат России в весовой категории до 92 кг.

Он провел четыре боя на профессиональном ринге, все выиграл.

Стоцкий отправился в Приэльбрусье со сборной Челябинской области. Ранее в местной федерации сообщили, что сбор продлится несколько недель.