Чемпион России по боксу уехал на сборы через два дня после ранения в ногу
Российский боксер Андрей Стоцкий, получивший ранение из травматического пистолета в результате бытового конфликта в Челябинске, уже находится на тренировочном сборе в Приэльбрусье, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе Федерации бокса России.
О нападении на Стоцкого стало известно 26 января. Ura.ru сообщили в больнице № 9, что боксеру обработали раны и извлекли одну резиновую пулю.
В федерации отметили, что 28-летний Стоцкий избежал серьезной травмы.
«Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье», — сказали в федерации.
Стоцкий в 2021 году выиграл чемпионат России в весовой категории до 92 кг.
Он провел четыре боя на профессиональном ринге, все выиграл.
Стоцкий отправился в Приэльбрусье со сборной Челябинской области. Ранее в местной федерации сообщили, что сбор продлится несколько недель.
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