На чемпиона России по боксу совершили нападение в Челябинске
Чемпион России по боксу 2021 года Андрей Стоцкий был ранен в Челябинске из травматического пистолета в результате бытового конфликта. Об этом изначально сообщили телеграм-каналы Shot и Ura.ru.
В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили инцидент. «Полиция Челябинска устанавливает обстоятельства инцидента, который произошел между группой лиц в Ленинском районе. Один из участников конфликта был ранен из травматического пистолета, и обратился в медучреждение», — сообщили РБК в МВД.
Предварительно известно, что причина конфликта, это бытовой характер. «Личность второго участника инцидента также установлена, его розыском занимаются челябинские оперативники», — добавили там.
РБК направил запрос в Федерацию бокса Челябинской области.
Как сообщили Ura.ru в медучреждении, 28-летнего спортсмена доставили в больницу № 9, где он находится под наблюдением в травматолого-ортопедическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Боксеру обработали раны, извлекли одну резиновую пулю.
Shot сообщил, что у Стоцкого во время ночной пробежки в Челябинске возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Его оппоненты достали травмат и сделали около 20 выстрелов в спортсмена.
Стоцкий — чемпион России по боксу 2021 года в весовой категории до 92 кг. На его счету четыре боя на профессиональном ринге, все из которых завершились его победой. Последний поединок он провел в июне прошлого года, одержав верх над нигерийцем Остином Ннамди.
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