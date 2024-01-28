Синнер отыгрался с 0:2 в финале Australian Open с Даниилом Медведевым
Россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер определят чемпиона Australian Open в пятом сете.
Медведев выиграл первые два сета с одинаковым счетом 6:3, Синнер взял третью и четвертую партии — 6:4, 6:4. Матч продолжается более трех часов.
В четвертом сете Синнер сделал четыре эйса против двух у Медведева. У итальянца 10 невынужденных ошибок, у россиянина — 12. Единственный выигранный брейк-пойнт на счету Синнера.
Медведев брал медицинский перерыв в начале сета.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию встречи в Мельбурне.
Медведев только дважды проигрывал матчи, в которых вел 2–0, один из них — в финале Australian Open 2022 года с Рафаэлем Надалем.
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