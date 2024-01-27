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Хоккеисты «Спартака» победили «Динамо» в дерби с рекордной посещаемостью

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби КХЛ с рекордной посещаемостью
«Спартак» победил по буллитам (4:3), выиграв четвертое из шести дерби с «бело-голубыми» в этом сезоне. Матч посетили 10 655 зрителей — рекорд для Москвы в этом сезоне
Хоккеисты &laquo;Спартака&raquo;
Хоккеисты «Спартака» (Фото: Телеграм-канал ХК «‎Спартак» (Москва))

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча на льду «красно-белых» завершилась в серии буллитов — 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0). Победный буллит исполнил Егор Чезганов.

В составе хозяев шайбы забросили Александр Бурмистров (34-я минута), Егор Варюшкин (43), забивший дебютный гол в КХЛ, и Николай Голдобин (52).

У «Динамо» отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59).

Матч в «Мегаспорте» посетили 10 655 зрителей — это новый рекорд посещаемости игр в Москве в нынешнем сезоне КХЛ.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«Спартак» выиграл у «Динамо» четыре из шести дерби в этом сезоне.

Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф.

«Динамо» занимает второе место в Западной конференции, уступая петербургскому СКА по дополнительным показателям, «Спартак» — четвертый.

В следующем матче «Динамо» 29 января примет «Витязь», а «Спартак» в тот же день дома сыграет с «Торпедо».

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