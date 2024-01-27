Медведев пока аутсайдер. Каковы шансы россиянина в финале Australian Open

Даниил Медведев пробился в финал Australian Open. В решающем матче российский теннисит встретиться с итальянцем Янником Синнером. Что говорят о шансах россиянина в финале турнира «Большого шлема» — в подборке «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в финале Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Медведев в пятницу, 26 января, в полуфинале победил представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3, а Синнер одержал победу над Новаком Джоковичем.

В личных встречах у Медведева и Синнера счет 6–3 в пользу россиянина, но он проиграл итальянцу три последних матча.

Медведев — третья ракетка мира, на его счету 20 титулов ATP в карьере. На его счету есть победа на US Open 2021 года, на Australian Open россиянин дважды играл в финале (2021, 2022), уступая в решающих матчах испанцу Рафаэлю Надалю и Джоковичу.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.

Мнение экспертов

Виктор Янчук, председатель международной федерации тенниса от СССР (1983–1990)

«В полуфинале Медведев совершил спортивный подвиг: проигрывая со счетом 2:0 по сетам, он отыгрался. Соперник действовал лучше, чем Даниил, у него было больше возможностей. После третьего сета произошел психологический перелом, в котором сказался характер Медведева. Его игра выглядела более надежной, менее рискованной и достаточно активной. Медведев смог переломить матч на свою сторону, он был морально выше на несколько ступеней, чем соперник.

Если говорить про финальный матч, то в активе Медведева есть опыт участия в финале турнир «Большого шлема». В моральном плане он превосходит Синнера, Даниил больше подготовлен психологически. Но, с другой стороны, Синнер — это подходящий игрок: молодой, быстрый, универсальный, атакующий. Технически играть против него будет сложно, потому что он хорошо отбивает, хорошо контратакует и подает. Думаю, по игровым качествам, технике, силе игры, шансы 55 на 45 в пользу Синнера. Но если вмешается психология и соревновательный опыт на турнирах, то тогда шансы у Медведева будут гораздо выше», — отметил Янчук «РБК Спорт».

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Самое главное, что Медведев победил в полуфинале. Он начал неоднозначно первые два сета против Зверева, дальше Даниил проявил силу воли, характер и психологическую устойчивость, которая ему очень помогла. Определенно камбэк — один из лучших за турнир, и по накалу страстей, и на стадии полуфинала, это очень дорогого стоит.

Следующий матч против Синнера будет очень тяжелым для Даниила. Во-первых, многое зависит от того, как он восстановится, во-вторых, какую Даниил выберет тактику на игру. Ему нужно будет держать свою подачу и играть очень уверенно. Если объективно говорить, то Синнер пока показывал более стабильный теннис. Никто не знает, как будет в финале. Пока Даниил аутсайдер, он вымотался, у него были тяжелые матчи. По игре Синнер предпочтительнее немного, сейчас он показывает лучший теннис в своей жизни», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«В финале все будет зависеть от того, насколько Даниил восстановится после сумасшедшего полуфинала. Синнер с конца прошлого года показывает очень хороший теннис. Янник этом турнире уверенно играл все свои матчи. И по количеству времени, и по энергозатратности он потратил меньше сил. У Дани были сложные матчи. Но это финал, там фактор волнения и психологической подготовки имеет большое значение. Пока мне тяжело назвать фаворита. Исходя из нынешнего тенниса Синнера, у него шансы предпочтительнее, но он никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». Тут может сыграть психологический фактор. У Дани, конечно, опыта больше в таких матчах», — заявила Брюховец «РБК Спорт».

Евгений Кафельников, победитель двух турниров «Большого шлема»

«Даниил проявил силу воли и характер. Он молодец! Многие в той ситуации, в которой оказался Медведев, бросили бы играть. Матч бы закончился в трех сетах. Как я ранее подчеркивал, у него есть определенный уровень, ниже которого он не опускается. Могут ли у Медведева возникнуть проблемы в финале из-за нагрузки в виде пяти сетов в полуфинале? Думаю, да. Матч получился тяжелым и изнурительным, пришлось выложиться не на сто процентов, а на сто пятьдесят. Поэтому в воскресном матче Синнер, безусловно, будет фаворитом», — цитирует Кафельникова «СЭ».