Даниил Медведев выиграл первый сет финала Australian Open у Синнера
Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу в первом сете финального матча Australian Open с итальянцем Янником Синнером. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» проходит в Мельбурне.
Медведев выиграл стартовую партию у четвертой ракетки мира Синнера со счетом 6:3.
Партия продолжалась 36 минут.
В первом сете Медведев сделал шесть эйсов против двух у Синнера, допустил 14 невынужденных ошибок и выиграл один из четырех брейк-пойнтов.
«РБК Спорт» ведет онлайн финального матча.
Синнер до финала проиграл только один сет сербу Новаку Джоковичу, который выигрывал Australian Open рекордные десять раз.
Медведев на турнире провел три пятисетовых матча — с финном Эмилем Руусувуори во втором круге, поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале и представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале.
Для Медведева это третий финал Australian Open за четыре года. В 2021-м он проиграл решающий матч Джоковичу, а в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю.
Медведев выиграл у Синнера шесть матчей из девяти, но победы в трех последних встречах оставались за итальянцем.
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