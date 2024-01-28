Даниил Медведев выиграл первый сет финала Australian Open у Янника Синнера

Даниил Медведев выиграл первый сет финала Australian Open у Синнера

Партия продолжалась 36 минут и завершилась со счетом 6:3 в пользу россиянина

Даниил Медведев (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу в первом сете финального матча Australian Open с итальянцем Янником Синнером. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» проходит в Мельбурне.

Медведев выиграл стартовую партию у четвертой ракетки мира Синнера со счетом 6:3.

Партия продолжалась 36 минут.

В первом сете Медведев сделал шесть эйсов против двух у Синнера, допустил 14 невынужденных ошибок и выиграл один из четырех брейк-пойнтов.

«РБК Спорт» ведет онлайн финального матча.

Синнер до финала проиграл только один сет сербу Новаку Джоковичу, который выигрывал Australian Open рекордные десять раз.

Медведев на турнире провел три пятисетовых матча — с финном Эмилем Руусувуори во втором круге, поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале и представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале.

Для Медведева это третий финал Australian Open за четыре года. В 2021-м он проиграл решающий матч Джоковичу, а в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю.

Медведев выиграл у Синнера шесть матчей из девяти, но победы в трех последних встречах оставались за итальянцем.