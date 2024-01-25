Овечкин стал самым «бесполезным» игроком «Вашингтона» в сезоне

Форвард «Вашингтона» имеет показатель полезности «минус 15», что является худшим показателем в команде

Александр Овечкин (Фото: Ed Clemente / Global look press)

«Колорадо Эвеланш» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2.

Главным героем встречи стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, забросивший четыре шайбы. Он также установил новый клубный рекорд — до него никто в клубе не набирал очки результативности в 24 домашних матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду почти 20 минут и отметился результативной передачей — в середине третьего периода он и Макс Пачиоретти выступили в роли ассистентов шайбы Дилана Строума.

Овечкин завершил матч с показателем полезности «минус 2». В сумме в текущем сезоне у него «минус 15», что является худшим показателем среди всех игроков «Вашингтона». Показатель полезности отражает разницу заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин сыграл в 43 матчах, в которых набрал 29 (8 шайб + 21 результативная передача) очков. Игра против «Колорадо» стала для Овечкина 1390-й в НХЛ. По этому показателю нападающий вышел на 44-е место в лиге.