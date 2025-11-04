Соболенко проведет «Битву полов» с финалистом Уимблдона

Встреча первой ракетки мира и Ника Кирьоса пройдет в Дубае 28 декабря

Арина Соболенко (Фото: Linnea Rheborg / Getty Images for WTA)

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко в декабре 2025 года проведет показательный матч против австралийца Ника Кирьоса. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Это произойдет. Соболенко — Кирьос. «Битва полов», — написала Соболенко, выложив афишу предстоящего поединка.

Матч пройдет в Дубае 28 декабря.

30-летний Кирьос — победитель 11 турниров ATP. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона (2022). Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парах (2022). Австралиец не играл с марта из-за проблем со здоровьем.

Наиболее известная «Битва полов» в теннисе произошла в 1973 году в Техасе. За матчем между ветераном мужского тенниса Бобби Риггсом и одной из лучших теннисисток того времени Билли Джин Кинг следили 90 млн человек — рекордная телевизионная аудитория со времени высадки на Луну (1969). На кону были $100 тыс. призового фонда, Билли Джин Кинг победила.