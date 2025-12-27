 Перейти к основному контенту
Победивший Карлсена россиянин завершил в лидерах второй день ЧМ по рапиду

Россиянин Артемьев завершил в лидерах второй день ЧМ по быстрым шахматам
Владислав Артемьев и американец Ханс Моке Ниманн набрали по 7,5 очков в девяти партиях. Оставшиеся четыре тура будут сыграны 28 декабря
Владислав Артемьев
Владислав Артемьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Россиянин Владислав Артемьев и американец Ханс Моке Ниманн делят первое место по итогам второго игрового дня на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходит в Дохе (Катар).

Артемьев и Ниманн в девяти турах набрали по 7,5 очков.

16-й чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, которого Артемьев обыграл в седьмом туре, Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, представитель Сербии Алексей Сарана и турок Ягыз Каан Эрдогмуш набрали по 7 очков.

Оставшиеся четыре тура и тай-брейк (в случае необходимости) будут сыграны в воскресенье. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.

В женском турнире после восьми туров из 11 лидируют Чжу Цзиньэр (Китай) и Хампи Конеру (Индия), набравшие по 6,5 очка. На пол-очка отстают десять участниц, среди которых россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 47 российских шахматистов. Общий призовой фонд — €1 млн. В прошлом году ЧМ по рапиду выиграл россиянин Володар Мурзин, по блицу — Карлсен.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Владислав Артемьев Магнус Карлсен Ханс Моке Ниманн
