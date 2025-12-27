Купленный за €125 млн Вирц забил первый гол в составе «Ливерпуля»

Полузащитник сборной Германии отличился в 23-м матче за английский клуб

Флориан Вирц (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц забил первый гол в составе «Ливерпуля».

22-летний футболист отличился на 42-й минуте матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона». После первого тайма «Ливерпуль» выигрывает со счетом 2:0.

Вирц перешел в «Ливерпуль» летом 2025 года из «Байера» за €125 млн. До игры с «Вулверхэмптоном» у немца было только шесть результативных передач в 22 матчах за английский клуб.

В прошлом сезоне Вирц в 45 матчах за «Байер» забил 16 голов и сделал 15 ассистов.