«Ливерпуль» купил футболиста сборной Германии за рекордные €125 млн
«Ливерпуль» объявил на своем сайте о переходе из «Байера» полузащитника сборной Германии Флориана Вирца.
22-летний футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт.
Вирц является воспитанником «Байера», в основной команде он дебютировал в 2020 году. Всего футболист провел за немецкий клуб 197 матчей, забил 57 голов и сделал 65 результативных передач. С «Байером» он выиграл чемпионат (2023/24), Кубок (2023/24) и Суперкубок (2024) Германии.
В сборной Германии Вирц провел 31 матч и забил семь голов.
Transfermarkt пишет, что «Ливерпуль» купил Вирца за €125 млн. Это рекордный трансфер в истории английского клуба. В 2022-м «Ливерпуль» приобрел уругвайца Дарвина Нуньеса у «Бенфики» за €85 млн.
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