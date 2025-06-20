«Ливерпуль» купил футболиста сборной Германии за рекордные €125 млн

«Ливерпуль» купил у «Байера» Вирца за рекордные €125 млн

Полузащитник Флориан Вирц перешел в английский клуб из «Байера». По данным Transfermarkt, размер трансферной сделки составил рекордные €125 млн

Флориан Вирц (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

«Ливерпуль» объявил на своем сайте о переходе из «Байера» полузащитника сборной Германии Флориана Вирца.

22-летний футболист подписал с английским клубом пятилетний контракт.

Вирц является воспитанником «Байера», в основной команде он дебютировал в 2020 году. Всего футболист провел за немецкий клуб 197 матчей, забил 57 голов и сделал 65 результативных передач. С «Байером» он выиграл чемпионат (2023/24), Кубок (2023/24) и Суперкубок (2024) Германии.

В сборной Германии Вирц провел 31 матч и забил семь голов.

Transfermarkt пишет, что «Ливерпуль» купил Вирца за €125 млн. Это рекордный трансфер в истории английского клуба. В 2022-м «Ливерпуль» приобрел уругвайца Дарвина Нуньеса у «Бенфики» за €85 млн.