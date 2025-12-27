 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Сити 1 5,2 x 4,3 2 1,61 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Астон Вилла 1 1,87 x 3,75 2 4,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Брайтон 1 1,37 x 4,8 2 8,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 29 2 11,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Россияне пропустят старт Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем

Имеющие нейтральный статус Данил Садреев и Михаил Назаров пока не успели получить шенгенские визы
Данил Садреев
Данил Садреев (Фото: AP / ТАСС)

Россияне Данил Садреев и Михаил Назаров пропустят первый этап Турне четырех трамплинов из-за отсутствия шенгенских виз. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов.

Этап пройдет с 28 по 29 декабря в германском Оберстдорфе.

«Пока у наших спортсменов виз нет на руках, документы находятся в посольстве. Следовательно, на первый этап Турне четырех трамплинов ребята точно не успеют. Но они все равно остаются в Москве», — сказал Плехов.

По словам Плехова, если спортсмены до 30 декабря успеют получить визы, то обязательно отправятся на соревнования в Германию. «Чтобы они прошли обязательные замеры костюмов через 3D-сканер. Главное, получить как можно быстрее визы и затем обязательно пройти все замеры», — добавил тренер.

Второй этап Турне четырех трамплинов пройдет в немецком Гармиш-Партенкирхене с 31 декабря по 1 января, третий — в австрийском Инсбруке с 3 по 4 января, четвертый — в австрийском Бишофсхофене с 5 по 6 января.

Садреев, который на Олимпиаде 2022 года взял серебро в соревнованиях смешанных команд, и Назаров получили нейтральный статус от FIS 22 декабря.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
прыжки на лыжах с трамплина нейтральный статус Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) шенгенские визы
Материалы по теме
FIS дала нейтральный статус российскому вице-чемпиону Олимпиады
Спорт
Российская сноубордистка получила нейтральный статус от FIS
Спорт
Ардашев назвал причины отказа FIS в нейтральном статусе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В Италии задержали и отпустили обвиненного в России экс-главу «Башнефти» Политика, 14:21
Российский пловец рассказал, почему заявился на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 14:18
Зеленский перед встречей с Трампом назвал красные линии Украины Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Минобороны рассказали об отражении попыток ВСУ прорваться к Купянску Политика, 14:06
От ИИ до email-ренессанса: как меняется MarTech и что ждет рынок завтра Тренды, 14:05
На скоростной трассе в Японии столкнулись 67 автомобилей. Видео Общество, 13:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Клуб РПЛ расторг контракты с двумя защитниками Спорт, 13:48
НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы депутатов Верховной рады Политика, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Экс-игрок сборной России Оздоев заявил, что чемпионат Греции сильнее РПЛ Спорт, 13:39
Депутат Рады сообщил о визите НАБУ в правительственный квартал Киева Политика, 13:38
В Киеве и области около 600 тыс. потребителей остались без света Политика, 13:26
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля Экономика, 13:22