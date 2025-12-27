Россияне пропустят старт Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем
Россияне Данил Садреев и Михаил Назаров пропустят первый этап Турне четырех трамплинов из-за отсутствия шенгенских виз. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов.
Этап пройдет с 28 по 29 декабря в германском Оберстдорфе.
«Пока у наших спортсменов виз нет на руках, документы находятся в посольстве. Следовательно, на первый этап Турне четырех трамплинов ребята точно не успеют. Но они все равно остаются в Москве», — сказал Плехов.
По словам Плехова, если спортсмены до 30 декабря успеют получить визы, то обязательно отправятся на соревнования в Германию. «Чтобы они прошли обязательные замеры костюмов через 3D-сканер. Главное, получить как можно быстрее визы и затем обязательно пройти все замеры», — добавил тренер.
Второй этап Турне четырех трамплинов пройдет в немецком Гармиш-Партенкирхене с 31 декабря по 1 января, третий — в австрийском Инсбруке с 3 по 4 января, четвертый — в австрийском Бишофсхофене с 5 по 6 января.
Садреев, который на Олимпиаде 2022 года взял серебро в соревнованиях смешанных команд, и Назаров получили нейтральный статус от FIS 22 декабря.
