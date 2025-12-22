FIS дала нейтральный статус российскому вице-чемпиону Олимпиады

Серебряный призер Игр-2022 Данил Садреев и Михаил Назаров получили нейтральный статус и смогут выступать на турнирах под эгидой FIS. На этой неделе они ждут шенгенские визы, сообщили в федерации

Данил Садреев (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Российские прыгуны на лыжах с трамплина Михаил Назаров и Данил Садреев получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

Садреев на Олимпиаде 2022 года взял серебро в соревнованиях смешанных команд.

Также нейтральный статус получили шесть представителей вспомогательного персонала российских спортсменов.

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сказал «Матч ТВ», что Садреев и Назаров ждут шенгенские визы на этой неделе, после чего смогут отправиться на Турне четырех трамплинов (в Германии и Австрии) и этапы Кубка мира в японском Саппоро.

По словам Дубровского, обеспечить участие спортсменов в соревнованиях непросто «и с точки зрения технических моментов, и с точки зрения правил по экипировке», которые были ужесточены после прошлогоднего чемпионата мира, где случился скандал с норвежцами.

«Для попадания на Олимпиаду нужно будет иметь порядка 20 очков Кубка мира. Это надо где‑то два раза попасть в двадцатку», — уточнил Дубровский условия отбора на Игры-2026.

FIS стала допускать россиян к своим турнирам после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее допуск FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева, горнолыжники Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов.