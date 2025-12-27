Сменившую гражданство теннисистку Аванесян обязали возместить убытки ФТР

Национальный центр спортивного арбитража вынес решение в пользу Федерации тенниса России. Аванесян в 2024 году сменила гражданство и стала выступать за Армению

Элина Аванесян (Фото: Alex Grimm / Getty Images for ITF)

Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) вынес решение по иску Федерации тенниса России (ФТР) к Элине Аванесян, которая сменила гражданство и стала выступать за Армению. Об этом сообщается на сайте ФТР.

Дело касалось возмещения ФТР убытков в связи с неисполнением Аванесян договора спортивной подготовки. «НЦСА в течение нескольких месяцев рассматривал спор и вынес решение в пользу ФТР», — говорится в сообщении.

Теперь теннисистка будет обязана возместить ФТР установленные НЦСА суммы убытков, компенсации с доходов от тенниса, предусмотренные договором о спортивной подготовке, иных издержек ФТР.

Сумма, которую Аванесян должна возместить ФТР, не уточняется.

Аванесян выступает за Армению с лета 2024 года, она получила гражданство страны. Сейчас 23-летняя теннисистка занимает 118-е место в мировом рейтинге (лучший результат — 36-я строчка в марте 2025-го), на ее счету нет титулов WTA.