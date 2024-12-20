Овечкин не сыграет до рождественской паузы в чемпионате НХЛ

«Вашингтон» до паузы ждет еще три игры. В первой встрече после паузы «Кэпиталз» 29 декабря сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс»

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российский капитан клуба Александр Овечкин, продолжающий восстановление после перелома ноги, не сыграет в чемпионате НХЛ до рождественской паузы. Об этом в соцсети Х сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября, ему удалось избежать операции. В клубе оценивали срок восстановления в четыре-шесть недель. В пятницу, 20 декабря, он впервые тренировался без ограничений по силовым контактам.

В НХЛ в период с 25 по 27 декабря матчи не проводятся. До паузы «Вашингтон» ждет три игры — с «Каролиной», «Лос-Анджелесом» и «Бостоном». После паузы «Вашингтон» 29 декабря сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Россиянин пропустил уже 13 матчей, в которых у «Вашингтона» восемь побед и пять поражений.

На счету Овечкина в этом сезоне 15 голов и десять передач в 18 матчах. Ему осталось 26 шайб до повторения рекорда по голам за карьеру в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).