СКА обменял одного из своих лучших снайперов Василия Глотова в «Трактор»

СКА обменял одного из своих лучших снайперов в нынешнем сезоне КХЛ

Форвард Василий Глотов и защитник Арсений Коромыслов отправились в челябинский клуб. Взамен СКА получил игрока обороны Степана Карпухина и права на вратаря Руслана Хажеева, который выступает в системе клуба НХЛ «Каролина»

Василий Глотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА обменял в челябинский «Трактор» форварда Василия Глотова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Вместе с Глотовым в «Трактор» отправится защитник Арсений Коромыслов. Взамен СКА получил защитника Степана Карпухина и права на вратаря Руслана Хажеева.

27-летний Глотов в нынешнем сезоне провел 30 матчей и набрал 21 (12+9) очко. Он является вторым в списке лучших снайперов клуба и восьмым среди бомбардиров.

21‑летний Коромыслов в нынешнем сезоне выступал в «Ладе» в аренде (26 матчей, 1+4 очка), а затем вернулся в СКА (7, 1+1).

У 26‑летнего Карпухина 39 матчей и 9 (2+7) очков. 20‑летний Хажеев выступает в системе клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз».

СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 38 матчах. «Трактор» лидирует на Востоке с 52 очками в 39 встречах.