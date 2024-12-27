СКА обменял одного из своих лучших снайперов в нынешнем сезоне КХЛ
Петербургский СКА обменял в челябинский «Трактор» форварда Василия Глотова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Вместе с Глотовым в «Трактор» отправится защитник Арсений Коромыслов. Взамен СКА получил защитника Степана Карпухина и права на вратаря Руслана Хажеева.
27-летний Глотов в нынешнем сезоне провел 30 матчей и набрал 21 (12+9) очко. Он является вторым в списке лучших снайперов клуба и восьмым среди бомбардиров.
21‑летний Коромыслов в нынешнем сезоне выступал в «Ладе» в аренде (26 матчей, 1+4 очка), а затем вернулся в СКА (7, 1+1).
У 26‑летнего Карпухина 39 матчей и 9 (2+7) очков. 20‑летний Хажеев выступает в системе клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз».
СКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 38 матчах. «Трактор» лидирует на Востоке с 52 очками в 39 встречах.
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