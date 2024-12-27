Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Бурмистров перешел в «Динамо»

Контракт с 33-летним нападающим Александром Бурмистровым рассчитан до конца сезона

Александр Бурмистров (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте КХЛ.

33-летний форвард будет выступать за московский клуб до конца сезона.

Последней командой Бурмистрова был московский «Спартак», который он покинул по окончании прошлого сезона. На его счету были 53 игры и 19 (2+17) очков.

Всего в КХЛ на счету форварда 484 игры и 170 (50+120) очков в составе «Спартака», «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга».

Бурмистров стал чемпионом мира 2014 года в составе сборной России и бронзовым призером мирового первенства 2016 года. Также с «Ак Барсом» он завоевал Кубок Гагарина в 2018-м.