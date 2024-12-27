 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Бурмистров перешел в «Динамо»

Контракт с 33-летним нападающим Александром Бурмистровым рассчитан до конца сезона
Александр Бурмистров
Александр Бурмистров (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте КХЛ.

33-летний форвард будет выступать за московский клуб до конца сезона.

Последней командой Бурмистрова был московский «Спартак», который он покинул по окончании прошлого сезона. На его счету были 53 игры и 19 (2+17) очков.

Призер Олимпиады вернулся в «Динамо» после приостановки контракта
Спорт
Антон Слепышев

Всего в КХЛ на счету форварда 484 игры и 170 (50+120) очков в составе «Спартака», «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга».

Бурмистров стал чемпионом мира 2014 года в составе сборной России и бронзовым призером мирового первенства 2016 года. Также с «Ак Барсом» он завоевал Кубок Гагарина в 2018-м.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва
Материалы по теме
ЦСКА победил СКА в самом результативном «армейском дерби» в истории КХЛ
Спорт
Минское «Динамо» одержало самую крупную победу над «Ак Барсом» в КХЛ
Спорт
«Северсталь» выиграла шестой матч подряд в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Норвежская компания объяснила, почему не помогла морякам с Ursa MajorОбщество, 14:48
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 14:44
Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкоматПолитика, 14:41
Ярославский губернатор предложил ограничить продажу бензина подросткамОбщество, 14:32
Мальдивы-2024: как получить еще больше впечатлений от отпускаСтиль, 14:28
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 14:27
В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасностиОбщество, 14:25
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фонд «Семья вместе» и «Литрес» представили новую аудиокнигуLife, 14:23
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга за БакаеваСпорт, 14:23
НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»Политика, 14:22
Строим счастье: как девелоперская компания заботится о сотрудникахНедвижимость, 14:19
На Таймыре впервые за 40 лет выловили осетра, считавшегося утраченнымОбщество, 14:19
Новогодние с семьей: подборка маршрутов для поездок на автомобилеAutonews, 14:18
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 14:17