Призер Олимпиады вернулся в «Динамо» после приостановки контракта

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев, который еще в начале октября приостанавливал контракт с московским клубом по семейным обстоятельствам, вернулся в команду

Антон Слепышев (Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»)

Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Антоном Слепышевым до конца сезона. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

30-летний Слепышев еще в начале октября приостанавливал контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам.

Слепышев перешел в «Динамо» в межсезонье. На счету 30-летнего форварда были гол и две результативные передачи в девяти играх.

Слепышев является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

«Динамо» с 49 очками после 39 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.