Призер Олимпиады вернулся в «Динамо» после приостановки контракта
Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Антоном Слепышевым до конца сезона. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
30-летний Слепышев еще в начале октября приостанавливал контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам.
Слепышев перешел в «Динамо» в межсезонье. На счету 30-летнего форварда были гол и две результативные передачи в девяти играх.
Слепышев является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
«Динамо» с 49 очками после 39 матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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