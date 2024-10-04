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Медалист ОИ приостановил контракт с «Динамо» по семейным обстоятельствам

Медалист ОИ Слепышев приостановил контракт с «Динамо» по семейным причинам
Подробности о причинах приостановки контракта не сообщаются. По данным инсайдера Артура Хайруллина, у Слепышева рецидив старой травмы
Фото: ХК «Динамо» (Москва)
Фото: ХК «Динамо» (Москва)

Нападающий Антон Слепышев приостановил контракт с московским «Динамо» по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ.

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин подчеркнул, что никаких конфликтов и разногласий между игроком и клубом нет.

«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать», — отметил он.

Подробности о причинах приостановки контракта не сообщаются. По данным инсайдера Артура Хайруллина, у игрока рецидив старой травмы.

Слепышев перешел в «Динамо» в межсезонье. На счету 30-летнего форварда гол и две результативные передачи в девяти играх сезона. Соглашение рассчитано до 31 мая 2025 года.

Слепышев является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

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