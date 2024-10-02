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Винер попросила Минспорт «найти голову» из-за статуса российских турниров

Винер: надо приравнивать результаты спортсменов в России к результатам Олимпиад
Винер ранее говорила, что сборная по художественной гимнастике не будет выступать без флага. Теперь тренер предлагает Минспорту «найти все-таки голову» и сделать внутренние турниры престижнее
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что Минспорту нужно подумать о повышении престижа внутренних соревнований и «приравнять их к результатам Олимпийских игр». Слова Винер приводит Metaratings.

«У меня вопрос к Министерству спорта, будем ли мы выступать на международных соревнованиях под флагом нейтральным или находим голову все-таки? Почему результаты наших спортсменов внутри страны не приравниваются к результатам Олимпийских игр? Надо подумать об этом, о наших спортсменах», — сказала Винер на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Винер накануне покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, которая войдет в объединенную федерацию гимнастики России.

Российских спортсменов допустили на международные старты только с 1 января 2024 года в нейтральном статусе. Винер говорила, что российские гимнастки никогда не будут выступать без флага и без гимна.

На Олимпиаде в Париже выступили всего 15 россиян.

В художественной гимнастике золото в индивидуальном многоборье взяла бывшая россиянка Дарья Варфоломеев (Варфоломеева), выступающая за Германию.

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