Винер попросила Минспорт «найти голову» из-за статуса российских турниров
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что Минспорту нужно подумать о повышении престижа внутренних соревнований и «приравнять их к результатам Олимпийских игр». Слова Винер приводит Metaratings.
«У меня вопрос к Министерству спорта, будем ли мы выступать на международных соревнованиях под флагом нейтральным или находим голову все-таки? Почему результаты наших спортсменов внутри страны не приравниваются к результатам Олимпийских игр? Надо подумать об этом, о наших спортсменах», — сказала Винер на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».
Винер накануне покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, которая войдет в объединенную федерацию гимнастики России.
Российских спортсменов допустили на международные старты только с 1 января 2024 года в нейтральном статусе. Винер говорила, что российские гимнастки никогда не будут выступать без флага и без гимна.
На Олимпиаде в Париже выступили всего 15 россиян.
В художественной гимнастике золото в индивидуальном многоборье взяла бывшая россиянка Дарья Варфоломеев (Варфоломеева), выступающая за Германию.
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