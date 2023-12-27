ESPN: Мудрик и Онана попали в сборную самых разочаровавших игроков года в АПЛ

ESPN включил украинца Мудрика в список разочарований года в АПЛ

В список вошли по четыре игрока «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Михаил Мудрик (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вошел в символическую сборную самых разочаровавших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2023 году по версии ESPN.

Мудрик перешел в «Челси» в январе из донецкого «Шахтера» за рекордные для украинских футболистов €100 млн. Уже в мае этот трансфер занял четвертое место в списке худших в лиге по версии Goal.com.

Всего за год украинец забил три мяча в 35 матчах за лондонский клуб во всех турнирах.

Также в список разочарований вошли: Андре Онана, Мейсон Маунт, Антони и Маркус Рэшфорды (все — «Манчестер Юнайтед»), Рис Джеймс, Марк Кукурелья и Энцо Фернандес (все — «Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол, Калвин Филлипс (оба — «Манчестер Сити»).