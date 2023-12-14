Sun узнала о планах сменить тренера «Манчестер Юнайтед» на Поттера
Британский миллиардер, владелец химической компании Ineos Джим Рэтклифф провел встречу с уволенным в апреле из «Челси» Грэмом Поттером, который может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет The Sun.
В октябре стало известно, что Рэтклифф станет владельцем 25% акций МЮ и получит возможность влиять на футбольные операции в клубе. Бизнесмен является большим поклонником Поттера, пишет газета, хотя тренер не продержался в «Челси» и полного сезона.
Поттер на этой неделе отклонил вариант возглавить «Стоук Сити» во втором дивизионе (Чемпионшипе).
МЮ 12 декабря вылетел из Лиги чемпионов с худшим результатом в своей истории — команда тен Хага заняла последнее место в группе А, набрав всего четыре очка в шести матчах.
Следующий матч МЮ проведет 17 декабря с «Ливерпулем» в чемпионате Англии. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1,30, на победу МЮ — с коэффициентом 8,50.
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