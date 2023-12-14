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Спорт ,  
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Sun узнала о планах сменить тренера «Манчестер Юнайтед» на Поттера

Sun: новый акционер «Манчестер Юнайтед» хочет сменить тен Хага на Поттера
Джим Рэтклифф, который на следующей неделе станет владельцем доли в МЮ и получит контроль над футбольными операциями, провел встречу с Грэмом Поттером. МЮ в этом сезоне показал худший результат в еврокубках, а в АПЛ идет шестым
Грэм Поттер
Грэм Поттер (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Британский миллиардер, владелец химической компании Ineos Джим Рэтклифф провел встречу с уволенным в апреле из «Челси» Грэмом Поттером, который может сменить Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет The Sun.

В октябре стало известно, что Рэтклифф станет владельцем 25% акций МЮ и получит возможность влиять на футбольные операции в клубе. Бизнесмен является большим поклонником Поттера, пишет газета, хотя тренер не продержался в «Челси» и полного сезона.

«Манчестер Юнайтед» вылетел из ЛЧ с худшим результатом в истории
Спорт
Фото:Matthias Hangst / Getty Images

Поттер на этой неделе отклонил вариант возглавить «Стоук Сити» во втором дивизионе (Чемпионшипе).

МЮ 12 декабря вылетел из Лиги чемпионов с худшим результатом в своей истории — команда тен Хага заняла последнее место в группе А, набрав всего четыре очка в шести матчах.

Следующий матч МЮ проведет 17 декабря с «Ливерпулем» в чемпионате Англии. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1,30, на победу МЮ — с коэффициентом 8,50.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол «Манчестер Юнайтед»

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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