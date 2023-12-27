НБА одобрила продажу «Далласа» лоббистам открытия казино в Техасе
НБА одобрила продажу контрольного пакета акций клуба «Даллас Маверикс» компании Las Vegas Sands, владеющей казино и несколькими курортами, в том числе отелем Marina Bay Sands в Сингапуре. Об этом сообщает AP.
Сделка оценивается в $3,5 млрд.
Нынешний владелец клуба предприниматель Марк Кьюбан сохранит контроль над спортивной частью, он заявил, что хотел бы вместе с Las Vegas Sands построить новую арену в центре Далласа, в которой будет отель и казино, хотя игорный бизнес в Техасе запрещен.
Мириам Адельсон, вдова игорного магната Шелдона Адельсона и совладелица Las Vegas Sands, в прошлом году вложила несколько миллионов долларов в лоббирование легализации казино в Техасе, однако безуспешно, отмечает агентство.
Другой техасский клуб НБА, «Хьюстон Рокетс», принадлежит корпорации Landry's Тильмана Фертитты, занимающейся в том числе игорным бизнесом.
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«Даллас» идет на пятом месте в Западной конференции НБА.
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