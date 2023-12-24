«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба миллиардеру Рэтклиффу

Согласно договоренности «Манчестер Юнайтед» получит дополнительные $300 млн, предназначенные для будущих инвестиций в клуб

Фото: Джим Рэтклифф (Panoramic / Global look press)

Председатель правления INEOS сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% суперклуба «Манчестер Юнайтед» класса А и В у семьи Глейзеров, сообщается на сайте английской команды.

Сумма сделки не уточняется. Однако согласно договоренности «Манчестер Юнайтед» получит дополнительные $300 млн, предназначенные для будущих инвестиций в клуб.

По словам Рэтклиффа, он является жителем Манчестера и болельщиком клуба. Он подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» делегирует его компании управленческую ответственность за клуб. «Манчестер Юнайтед» должен быть там, где мы привыкли его видеть, на самой вершине английского, европейского и мирового футбола», — сказал Рэтклифф.

Он отметил, что его компания пришла в клуб надолго. «Мы намерены работать со всеми — с правлением, персоналом, игроками и болельщиками, чтобы помочь клубу двигаться вперед. Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на свое место — на самую вершину английского, европейского и мирового футбола», — сказал Рэтклифф.

Отмечается, что ответственность будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United plc и в правлении футбольного клуба.

ESPN ранее в декабре сообщал, что сумма сделки составит £1,25 млрд.

Рэтклифф является главой химической компании INEOS. Его состояние, по версии Sunday Times Rich List, оценивается в £29,6 млрд, он занимает второе место в списке самых богатых людей Великобритании.

Reuters писал, что семья Глейзеров через компанию Red Football Ltd до продажи контролировала 96% голосующих акций Manchester United plc — холдинговой компании футбольного клуба, остальные 4% принадлежат миноритариям или находятся в свободной продаже на фондовом рынке.