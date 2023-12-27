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Застройщик ответил на судебный иск капитана «Спартака» из-за трех квартир

ФСК ответил на иск капитана «Спартака»: Джикия не явился на приемку квартир
Джикия подал в суд из-за просрочки сдачи трех квартир и трех машино-мест. Застройщик заявил, что футболист сам не пришел в предусмотренные договором сроки на приемку объектов, из-за чего они автоматически сдвинулись на ноябрь
Георгий Джикия
Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, потребовавший в суде неустойку за просрочку сдачи шести объектов, не явился в положенный срок на их приемку, заявили РБК в пресс-службе ГК ФСК, в которую входит застройщик.

Накануне стало известно, что Джикия подал иск в Тушинский суд Москвы. В суде сообщили агентству «Москва», что футболист попросил взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» 6,8 млн руб.

В ФСК уточнили, что речь идет о трех квартирах и трех машино-местах.

«Корпус, в котором была приобретена недвижимость гражданином Джикия, был своевременно введен в эксплуатацию — 28 июня 2023 года. Застройщик <...> своевременно в установленные законом сроки известил о готовности всех объектов к передаче посредством почтового уведомления» — сообщили в пресс-службе ФСК.

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В компании отметили, что по условиям договора Джикия должен был явиться на приемку объектов после получения уведомления в течение 15 рабочих дней, но он не пришел. «У застройщика, согласно закону, в таком случае возникло право передать объекты в одностороннем порядке не ранее 1 ноября», — отметили в ФСК.

РБК направил запрос Георгию Джикии.

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Джикия играет за «Спартак» с 2017 году, на его счету также 45 игр и два гола за сборную России.

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Теги
Яна Баширова, Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Георгий Джикия
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