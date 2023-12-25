ФК «Спартак» возродил вторую команду через полтора года после закрытия

«Спартак» возродил вторую команду через полтора года после закрытия

«Спартак-2» играл в Первой лиге до своего расформирования в мае 2022 года. Команду решили возродить для лучшей адаптации воспитанников академии и молодежи

Болельщики ФК «Спартак» (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Футбольный клуб «Спартак» объявил, что возродит вторую команду, которая была закрыта в мае 2022 года из-за вынужденного сокращения бюджета.

В клубе заявили, что такое решение принято для лучшей работы клубной вертикали и создания дополнительных возможностей адаптации воспитанникам академии и игрокам молодежной команды.

Вторая команда «Спартака» была создана в 2013 году и первые два сезона провела в ПФЛ (третий дивизион), после чего поднялась в ФНЛ.

Лучшим достижением «Спартака-2» в ФНЛ было пятое место в сезоне 2015/16. Перед закрытием команда заняла седьмое место в Первой лиге (ФНЛ).

В августе 2022 года 100% акций «Спартака» и стадион приобрел ЛУКОЙЛ.