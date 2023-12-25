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Американца поймали на подсуживании фигуристкам из США на чемпионате мира

Судью из США Уильямса поймали на подсуживании американским фигуристкам на ЧМ
При анализе оценок, выставленных Дагом Уильямсом, были выявлены завышенные баллы трем американкам, одной из которых все равно не хватило менее трех баллов для попадания на пьедестал. Судья назвал претензии обидными
Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press
Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) вынесла предупреждение судье из США Дагу Уильямсу за предвзятость по национальному признаку при выставлении оценок фигуристкам на чемпионате мира 2023 года в японской Сайтаме. Об этом сообщается на сайте ISU.

На турнире, который прошел в марте, Уильямс судил короткую и произвольную программы у одиночниц. К судье возникли претензии из-за оценок за произвольные прокаты у американок Изабо Левито, Эмбер Гленн и Брейди Теннелл, которые получили завышенные баллы за компоненты (навыки катания, презентация и композиция).

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Фото:Татьяна Тарасова (Bulkin Sergey / Global look press)

На Уильямса пожаловались технический комитет и вице-президент ISU. Его признали виновным в нарушении судейский обязанностей и кодекса этики.

Американец свою вину не признал и назвал претензии к его оценкам обидными.

Левито заняла на чемпионате мира четвертое место, Гленн — 12-е, Теннелл — 15-е. Левито проиграла чуть меньше трех баллов занявшей третье место Луне Хендрикс из Бельгии.

Чемпионат выиграла японка Каори Сакамото.

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Анна Сатдинова
фигурное катание
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