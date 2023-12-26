Восьмилетний российский шахматист выиграл первую партию на ЧМ по рапиду
Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев победил Жахонгира Вахидова из Узбекистана в первом раунде чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Самарканде.
Партия завершилась на 46-м ходу, Шогджиев играл черными фигурами.
28-летний Вахидов является чемпионом Всемирной шахматной олимпиады 2022 года.
Шогджиев в октябре выиграл чемпионат мира по шахматам среди мальчиков до восьми лет.
Во втором туре Шогджиев белыми фигурами сыграл вничью с 54-летним соотечественником Алексеем Дреевым. В третьем он встречается с 34-летним азербайджанцем Рауфом Мамедовым.
Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 60 российских шахматистов. Общий призовой фонд — $1 млн.
В прошлом году оба чемпионата мира выиграл норвежец Магнус Карлсен.
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