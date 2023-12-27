Основатель лиги АСА отреагировал на бросание бутылок в российского бойца

На турнире в Москве в Михаила Мохнаткина полетели бутылки с трибуны, на которой были болельщики с флагами Таджикистана. Майрбек Хасиев заявил, что это происки недоброжелателей, которые хотят посеять межнациональную рознь

Михаил Мохнаткин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев, комментируя инцидент с брошенными в российского бойца Михаила Мохнаткина бутылками во время турнира, заявил, что спорт не является межнациональным противостоянием. Слова Хасиева приводит Lenta.ru.

На турнире ACA 168, который прошел в Москве 24 декабря, Мохнаткин проиграл Фаридуну Одилову из Таджикистана. По пути в раздевалку в россиянина полетели бутылки с трибуны, на которой сидели болельщики с флагами Таджикистана. Вице-президент лиги Асланбек Бадаев после этого в интервью «Матч ТВ» призвал таджикских болельщиков не нарушать дисциплину.

«Задача недоброжелателей — посеять межнациональную рознь и на этом решить свои личные вопросы! Мы далеки от политики, но это не значит, что мы слепы и не видим, как некоторые стараются использовать спорт в своих целях!» — сказал Хасиев.

По его словам, на турнирах ACA у всех «национальность — MMA».

У 33-летнего Мохнаткина 15 побед, пять поражений и две ничьих в ММА.